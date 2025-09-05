TrackFlex Floodlight, la cámara con grandes mejoras en visión y seguridad

La novedosa cámara TrackFlex Floodlight de Reolink, presentada hoy en la IFA, llega para dar un vuelco a las reglas del juego en vigilancia exterior doméstica y profesional. Con tecnologías avanzadas, un diseño robusto y funcionalidades inteligentes, ofrece una experiencia de seguridad y vigilancia con calidad profesional, accesible para cualquier entorno.

El corazón de TrackFlex Floodlight es su sistema avanzado de doble lente 4K UHD (8MP) que, mediante tecnología de cosido de imagen, consigue un campo visual panorámico de 180° sin puntos ciegos. Los sensores CMOS de alta sensibilidad, con apertura focal fija de f/1.6, permiten capturar imágenes nítidas y detalladas, incluso en condiciones lumínicas complejas. Con una resolución de hasta 5120 x 1552 píxeles a 20 fps, esta cámara ofrece claras imágenes generales y permite hacer zoom para observar detalles concretos sin perder definición.

La función de recorte inteligente desde la app Reolink facilita enfocar y ampliar zonas específicas en tiempo real para no perder detalle, lo que resulta adecuado para vigilar entradas, terrazas o áreas amplias de manera efectiva.

Iluminación y visión nocturna

Está equipada con dos potentes focos LED que iluminan hasta con 3000 lúmenes, ajustables en posición y temperatura de color (de 3000 K luz cálida a 6000 K luz fría) para adaptarse a diferentes ambientes y necesidades de seguridad. Esta iluminación es tan potente que simula prácticamente la luz diurna en oscuridad total, permitiendo grabar a todo color sin pérdida de detalle.

Cuando la luz natural es insuficiente, la cámara cambia a LEDs infrarrojos para visión nocturna en blanco y negro con alcance de hasta 30 metros. Esta doble opción lumínica proporciona cobertura y vigilancia máxima las 24 horas, un aspecto importante para entornos donde la seguridad no puede relajarse ni un instante.

IA Avanzada para evitar falsas alarmas

Gracias a la tecnología ReoNeura de inteligencia artificial desarrollada por Reolink, detecta y distingue con precisión entre personas, vehículos y animales, enviando notificaciones inteligentes y activando sirenas de hasta 105 dB y las luces LED sólo cuando realmente se necesita. Esta detección minuciosa reduce notablemente las falsas alarmas que suelen saturar los sistemas básicos, otorgando tranquilidad y eficacia al usuario.

La cámara se integra con la app Reolink, donde el usuario puede configurar zonas de alerta personalizadas, vallas virtuales y programar horarios de funcionamiento para optimizar la protección y el consumo energético.

Preparada para cualquier entorno

Diseñada para uso exterior, cuenta con certificación IP66 contra polvo y agua, asegurando funcionamiento óptimo en condiciones de lluvia, polvo o nieve. Su alimentación se realiza directamente a través de un punto de luz con cableado de corriente alterna (fase, neutro, tierra), adecuado para jardines, terrazas o garajes con instalación eléctrica preexistente.

Su conectividad Wi-Fi 6 doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) gestiona una transmisión estable y rápida con cifrado WPA3 para máxima seguridad, compatible con Alexa, Google Assistant y protocolos estándar como RTSP y ONVIF para integración en sistemas domóticos o grabación en NVR y NAS.

La cámara admite almacenamiento local en tarjetas MicroSD de hasta 512 GB y grabación en la nube vía suscripción, brindando flexibilidad en la gestión de videos.

Solución completa

Reolink ha logrado con TrackFlex Floodlight el equilibrio entre innovación tecnológica y soluciones prácticas, ofreciendo una cámara con visión notable y funciones inteligentes, así como un dispositivo que se adapta y evoluciona con las necesidades reales de los usuarios.

Este modelo marca un estándar en cámaras de seguridad domésticas, combinando buena iluminación, visión amplia y clara incluso en la oscuridad total, detección inteligente y opciones de integración avanzada, que aseguran protección constante.

las pruebas realizadas al equipo ponen de manifiesto su excelencia técnica y funcional, posicionándola como una de las mejores cámaras de seguridad para vigilancia exterior en 2025. Su clara visión y su tecnología Night & Color Lighting ofrecen seguridad elevada.

Prestaciones destacadas

Cobertura de lente dual 4K con giro e inclinación de 360° y reflectores adaptativos de 3000 lúmenes

Vistas amplias y telefoto con zoom híbrido de 6x para primeros planos en tiempo real

Almacenamiento local de hasta 512 GB, conectividad Wi-Fi 6 e integración con hogar inteligente

Prevención avanzada de amenazas con una sirena de 110 dB y alertas de voz personalizables

En el centro se encuentra ReoNeura AI, el motor de inteligencia artificial de última generación de Reolink, que hace que la monitorización sea más intuitiva. Con la Búsqueda de Vídeo con IA , los usuarios pueden acceder al instante a las grabaciones mediante indicaciones en lenguaje natural como "hombre con camisa roja" o "SUV blanco", eliminando la frustración de tener que buscar constantemente.

Valoración

La Reolink TrackFlex Floodlight emerge en el saturado mercado de la seguridad doméstica con una propuesta que combina varias de las características más deseadas en una sola unidad: alta resolución, amplio campo de visión, iluminación potente y, lo que es cada vez más crucial, inteligencia artificial sin necesidad de suscripción obligatoria. Desde un punto de vista técnico, esta cámara no es simplemente una evolución, sino un intento de consolidar las mejores tecnologías en un solo dispositivo, posicionándose como una competidora seria parael resto de marcas del mercado.