Rompiendo las barreras del idioma desde el oído interno

El escaparate tecnológico de la feria berlinesa ha sido el escenario elegido por Timekettle para presentar los W4 AI Interpreter Earbuds, unos auriculares intraurales concebidos para llevar la traducción asistida por inteligencia artificial al uso diario. A diferencia de otros dispositivos de la marca, el nuevo modelo integra por primera vez un sensor de huella vocal mediante conducción ósea, un sistema que detecta las vibraciones del usuario directamente desde los huesos y filtra el ruido ambiental para obtener una captación de voz más nítida.

Traducción instantánea con precisión casi humana

El W4 combina dos avances clave: hardware especializado para reconocimiento de voz y el sistema Babel OS 2.0, una plataforma de traducción contextual impulsada por grandes modelos de lenguaje (LLM). Esta característica permite interpretar conversaciones en 42 idiomas y 95 acentos, diferenciando incluso entre palabras fonéticamente similares. El fabricante asegura una precisión del 98% y una latencia mínima de 0,2 segundos, lo bastante baja como para mantener un diálogo fluido casi sin notar la intervención del software.

Diseño pensado para el movimiento

A diferencia de los W4 Pro —el modelo profesional con formato "over the ear"—, esta nueva versión adopta un perfil discreto y portátil, con un acabado intraaural ligero y ergonómico en dos colores: azul marino y dorado arena. El diseño dirige el micrófono hacia la boca y bloquea fugas de sonido, con el doble efecto de ofrecer mayor privacidad y optimizar la comprensión en entornos ruidosos como ferias, aeropuertos o salas de conferencia.

Funciones principales

Captura ósea de voz: elimina el ruido de fondo y mejora la inteligibilidad incluso en calles concurridas.

Cambio automático entre escucha y habla: permite diálogos naturales sin activar manualmente cada modo.

Traducción bidireccional compartida: basta abrir el estuche y entregar un auricular a otro interlocutor.

Autonomía combinada: hasta 10 horas de traducción o 18 de música mediante su estuche de carga.

Uso híbrido: además de interpretar en vivo, ofrece reproducción musical con calidad notable en el segmento.

Una plataforma en evolución

El software Babel OS 2.0 incorpora predicción semántica y corrección contextual para evitar errores en palabras con sonidos parecidos. Timekettle anticipa que, a partir de 2026, la plataforma añadirá funciones de clonación de voz con IA, ampliando las posibilidades de personalización.

El W4 llega como complemento al portafolio de intérpretes digitales de la compañía, que incluye los WT2 Edge/W3, el X1 Interpreter Hub y la gama de traductores portátiles T1. Frente a ellos, el nuevo lanzamiento se sitúa en un punto intermedio: menos especializado que el W4 Pro, pero diseñado para viajes, estudiantes o encuentros internacionales en movilidad, con un precio oficial de 349 €.

Disponibilidad

Los Timekettle W4 se encuentran a la venta a partir del 5 de septiembre de 2025 en la página oficial de la marca y en Amazon, con demostraciones en directo durante toda la feria.