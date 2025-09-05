OnePlus abre una nueva era en fotografía móvil con DetailMax Engine

OnePlus se prepara para dar un giro decisivo en su trayectoria fotográfica. Pete Lau, CEO y fundador de la compañía, ha anunciado que el próximo flagship de la marca debutará con OnePlus DetailMax Engine, un nuevo algoritmo de imagen desarrollado internamente con el que la firma quiere redefinir el estándar de nitidez y realismo en smartphones.

El anuncio marca también el cierre de un ciclo: tras cinco años de colaboración con Hasselblad, OnePlus pone fin a la alianza que ha marcado la evolución reciente de sus cámaras. Según Lau, el refinamiento obtenido en ese periodo forma ya parte del ADN fotográfico de la compañía, pero ha llegado el momento de avanzar hacia una etapa plenamente propia.

Una década de aprendizaje y un motor diseñado desde cero

Lau afirma que la visión de OnePlus nunca ha consistido en inflar especificaciones ni en recurrir únicamente a sensores de gran tamaño, sino en capturar momentos tal como los percibe el ojo humano: nítidos, naturales y reales.

“Con OnePlus DetailMax Engine damos un salto más allá de los retoques artificiales. No queremos mostrar una luna que nunca existió, sino revelar el mundo con mayor profundidad, precisión y fidelidad que nunca en un smartphone”, explica el CEO.

El desarrollo de este motor de imagen parte de un extenso trabajo de escucha a la comunidad. Según Lau, la mayoría de usuarios “no se preocupa por la jerga técnica, pero sí espera claridad absoluta al ampliar una foto”. Esa demanda se ha convertido en la premisa del nuevo algoritmo, pensado para procesar y reinterpretar una mayor cantidad de datos visuales en tiempo real.

El legado de Hasselblad y una transición sin ruptura

La alianza con Hasselblad, iniciada en 2021, integró la reconocida ciencia de color de la firma sueca en los dispositivos de OnePlus. Durante este periodo, ambas compañías trabajaron en calibraciones minuciosas, equilibrando colores, luces y sombras para brindar experiencias de imagen más naturales.

Aunque esta etapa concluye, Lau asegura que “el refinado sentido estético de Hasselblad permanece en cada cámara OnePlus que está por venir”, calificando la colaboración como “una auténtica clase magistral” de la que la marca sale fortalecida.

Lo que viene: un flagship con un nuevo estándar de nitidez

OnePlus adelanta que las primeras pruebas con prototipos alimentados por DetailMax Engine ya muestran resultados prometedores, incluso en esta fase inicial de desarrollo. La compañía confía en que esta innovación se convierta en el núcleo del sistema de cámara de su próximo flagship, elevando las expectativas de nitidez y realismo en fotografía móvil.

“Cada foto tomada con un dispositivo OnePlus representa miles de horas de trabajo. Hoy cerramos un capítulo, pero los mejores momentos aún están por llegar”, ha señalado Lau en un mensaje a la comunidad.

Sin revelar todavía la fecha exacta del lanzamiento, OnePlus invita a esperar con expectación su próximo dispositivo estrella, en el que el nuevo motor de imagen debutará oficialmente.

Con DetailMax Engine, se busca marcar una clara diferenciación en un mercado dominado por la carrera de megapíxeles y sensores. El nuevo algoritmo no es solo una tecnología, sino el emblema de la transición hacia una fotografía más auténtica y centrada en la experiencia real del usuario.