Motorola muestra tres nuevos smartphones: moto g06 power, moto g06 y edge 60 neo

En el marco de Lenovo Innovation World y de la feria tecnológica IFA 2025, Motorola ha presentado tres nuevos teléfonos que buscan cubrir desde la gama de entrada hasta un segmento más cercano a la gama media: los moto g06 power, moto g06 y motorola edge 60 neo.

La compañía destaca que estos dispositivos ponen el foco en tres ejes principales: batería, pantalla y sistemas de cámara con funciones de inteligencia artificial.

Un moto g con la mayor batería hasta la fecha

El moto g06 power se sitúa como el modelo con más autonomía de la historia de la serie g, gracias a una batería de 7000 mAh. Según datos de la marca, permite más de dos días completos de uso y soporta hasta 28 horas de reproducción de vídeo.

El dispositivo mantiene una pantalla HD+ de 6,88 pulgadas, altavoces estéreo con refuerzo de graves y protección IP64 contra polvo y salpicaduras. Incluye cámara principal de 50 MP, cámara frontal de 8 MP y procesador MediaTek Helio G81 Extreme, además de configuraciones de hasta 12 GB de RAM (con RAM Boost 2) y opciones de almacenamiento ampliables por microSD.

moto g06: pantalla grande y precio ajustado

El segundo modelo, el moto g06, comparte varios elementos con la versión power, como la pantalla de 6,88” o el sistema de cámaras con IA, pero busca posicionarse en un rango de precio más bajo. Mantiene la compatibilidad con Circle to Search with Google y herramientas de IA integradas en el ecosistema de Android, como Google Photos y Gemini.

edge 60 neo: compacto, con sensor Sony LYTIA

En un terreno más cercano a la gama media, Motorola ha dado a conocer el edge 60 neo, un terminal más compacto que apuesta por un sistema de cámaras múltiples cuya cámara principal incorpora un sensor Sony LYTIA. La compañía remarcó sus nuevas funciones de moto ai, pensadas para fotografía y asistencia en el uso del dispositivo. Promete “batería para todo el día en 7 minutos” de carga, aunque no se han detallado aún las capacidades exactas.

Precios y disponibilidad

Motorola confirmó que los tres modelos llegarán próximamente al mercado español con los siguientes precios oficiales: moto g06 power por 139 €; moto g06 por 129 € y motorola edge 60 neo por 399 €.

Los teléfonos estarán disponibles a través de motorola.es y en distribuidores habituales, en distintos colores seleccionados en colaboración con Pantone.