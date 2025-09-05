Cuándo sale el nuevo iPhone 17: colores, modelos y precios del próximo lanzamiento de Apple

A pocos días del esperado evento de Apple, los rumores sobre la gama iPhone 17 han dejado de ser solo filtraciones digitales para materializarse en las primeras maquetas físicas. Las últimas imágenes publicadas por filtradores de referencia como Sonny Dickson confirman tendencias arriesgadas en diseño y color, pero también aportan detalles sobre precios y variedad como pocas generaciones anteriores.

Una paleta de colores revolucionaria

El gran protagonista de este año es el iPhone 17 Pro en color naranja, una apuesta que rompe con la sobriedad tradicional de los modelos Pro. Según las primeras maquetas físicas, este naranja será un tono muy llamativo, lejos del aspecto cobre que algunos anticipaban, destinado a convertirse en el color más polémico de la marca desde el iPhone 5c. El iPhone 17 Pro estará disponible en cuatro colores: negro, blanco, azul oscuro profundo y el ya famoso naranja. El acabado azul recuerda al iPhone 15 Pro, pero con un toque más intenso y elegante, mientras que las variantes negro y blanco mantendrán el perfil clásico de la gama.

Modelos y diferencias

La gama iPhone 17 estará compuesta por cuatro modelos:

iPhone 17 (estándar): Vuelve la apuesta por los tonos pastel. Estará disponible en negro, blanco, azul, rosa y verde, todos en tonos mucho más suaves para diferenciarse de la personalidad contundente del Pro.

iPhone 17 Air: Esta es la gran novedad: un dispositivo ultra delgado disponible en negro, blanco, dorado/champán y azul claro. El azul recuerda al MacBook Air M4 y el dorado será más discreto y elegante. El Air sustituirá al modelo Plus de años anteriores.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max: Además del naranja y azul profundo, se confirma el uso de materiales como aluminio (se despiden del titanio). Es probable que Apple reserve algún color aún no filtrado para la keynote de septiembre, como el supuesto “Liquid Glass” de acabado cambiante según la luz, aunque las maquetas no lo muestran aún.

Diseño y materiales

Los modelos Pro estrenan un nuevo diseño, destacando especialmente por su gran módulo de cámara rectangular que recuerda a algunas tendencias de diseño de otras marcas. El cambio de titanio a aluminio marcará diferencias en textura y ligereza respecto a generaciones previas.

El modelo base y el Air sumarán colores más frescos como un verde manzana y azul claro, orientados a un público joven y a quienes buscan diferenciarse.

Precios: Ajuste al alza

En cuanto a precios, filtraciones recientes apuntan a un aumento de 50 dólares en todos los modelos salvo el estándar, que mantendría el precio del iPhone 16. En Europa, se especula con subidas aún mayores, alrededor de 60 o 70 euros. El nuevo iPhone 17 Air tendría un precio similar al antiguo iPhone 16 Plus, más ese ajuste extra de 50 dólares. En definitiva, la tendencia general es de incremento de precios.

Precio estimado España

iPhone 17 845-959 euros

iPhone 17 Air 1.000-1.099 euros

iPhone 17 Pro 1.100-1.219 euros

iPhone 17 Pro Max 1.319-1.469 euros

Pro Max 1TB >2.000 euros

Lanzamiento

Apple mantiene su tradición con un evento global durante la segunda semana de septiembre. La presentación será el martes día 9, y llegará las tiendas en torno al 12 de septiembre de 2025. El lanzamiento mundial se realizará de forma escalonada, con disponibilidad casi simultánea en España y otros mercados clave.

Aspectos técnicos

Pantallas: Todos los modelos, incluido el ultrafino Air, integran los marcos más delgados en la historia del iPhone y una nueva generación de Dynamic Island.

Cámaras: Mejoras radicales en el módulo trasero, especialmente en los Pro, con zoom óptico de 8 aumentos, lente telefoto de 48MP y cámara frontal de 24MP para selfies.

Chip: El nuevo chip A19, y su versión A19 Pro en modelos avanzados, promete un salto en eficiencia y rendimiento, con fabricación en 2nm.

Batería: El Pro Max superará por primera vez los 5,000mAh de batería, asegurando autonomía récord para Apple.

Memoria: Hasta 12GB de RAM LPDDR5X y modalidades de almacenamiento desde 128GB hasta 1TB en los Pro.

Variantes: Habrá hasta 16 variantes diferentes sumando tamaños, capacidades y colores.

Cargador: Nueva tecnología de carga rápida para los iPhone 17, que promete velocidades inéditas para la marca.

Lanzamiento de iOS 26: La llegada de los iPhone 17 estará acompañada de iOS 26, sistema que rediseñará partes clave de la interfaz para aprovechar las novedades de hardware.