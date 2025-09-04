Yale Linus Smart Lock L2 Lite: la cerradura inteligente que promete una vida sin llaves

Yale, firma dedicada a productos de seguridad doméstica, acaba de anunciar en la feria alemana IFA el lanzamiento de su cerradura inteligente más accesible hasta la fecha: Yale Linus Smart Lock L2 Lite. Una solución pensada para quienes buscan modernizar la entrada a su vivienda sin complicaciones, eliminando las llaves de la rutina diaria y apostando por un acceso rápido, seguro y conectado.

La gran novedad de la Linus L2 Lite es la incorporación de la tecnología KeySense, diseñada para simplificar el gesto de abrir y cerrar la puerta. Desde el interior del hogar basta con presionar un botón para desbloquear la cerradura, mientras que una pulsación prolongada permite cerrarla automáticamente, con un retardo configurable al gusto de cada usuario.

En el exterior, aprovecha la ubicación del smartphone para ofrecer un desbloqueo automático al acercarse a casa: ideal para quienes llegan cargados de bolsas o con las manos ocupadas. Una funcionalidad que, según Yale, convierte la entrada en el hogar en una experiencia rápida e invisible.

Seguridad activa y gestión compartida

Más allá de la comodidad, la L2 Lite refuerza la idea de un hogar conectado y seguro. A través de la app Yale Home, los propietarios pueden compartir accesos temporales o permanentes con familiares y amigos sin necesidad de duplicar llaves físicas.

Los padres, por ejemplo, pueden ofrecer a los pequeños un acceso mediante el Smart Keypad de la marca —ya sea con código numérico o huella dactilar— evitando el riesgo de pérdida u olvido de llaves. Las notificaciones en tiempo real informan de quién entra y sale, aportando un plus de control y tranquilidad, incluso cuando no se está en casa.

Instalación fácil y conectividad

Uno de los puntos fuertes del nuevo modelo es su diseño compacto y elegante, pensado tanto para inquilinos como para propietarios, que se adapta a la mayoría de las puertas sin necesidad de taladros ni instalación profesional. La app guía al usuario paso a paso en el montaje inicial, lo que facilita su adopción incluso entre quienes no tienen experiencia técnica.

Con un Wi-Fi Bridge como accesorio, se amplían las posibilidades de control remoto: bloquear o desbloquear puertas, comprobar el estado de la cerradura o consultar el historial de accesos desde cualquier lugar. La compatibilidad con Matter a través de Thread asegura su integración fluida con los principales ecosistemas del mercado: Amazon Alexa, Google Home, Apple Home y Samsung SmartThings.

Seguridad reforzada

El aspecto discreto de la cerradura, instalada en el interior de la vivienda, ya supone un primer nivel de disuasión frente a intentos de manipulación. A esto se suma un cifrado de última generación para proteger frente a accesos no autorizados y la obligatoriedad de la autenticación en dos pasos en la app Yale Home, un estándar ya exigido en soluciones de alta seguridad digital.

Durante la presentación del producto, Juan Ashida, vicepresidente sénior y jefe del segmento residencial de EMEIA en Yale, subrayó:

“La nueva cerradura inteligente Linus Smart Lock L2 Lite ofrece a nuestros clientes comodidad sin precedentes, simplificándoles el acceso a su vivienda. Al eliminarse la necesidad de usar llaves, las rutinas se simplifican y aumenta la tranquilidad. Con Linus L2 Lite, Yale revoluciona nuestra forma de entrar en casa, garantizando que la simplicidad y la facilidad estén siempre al alcance de la mano”.

Disponibilidad y precio

La Yale Linus Smart Lock L2 Lite estará disponible a partir del 3 de diciembre de 2025 con un precio recomendado de 139 €, tanto en la web oficial de la marca (yalehome.es) como en distribuidores seleccionados.