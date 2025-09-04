TCL NXTPAPER 60 Ultra: el smartphone que convierte la pantalla en un refugio para los ojos

La constante exposición a pantallas se ha convertido en el nuevo mal crónico del siglo XXI: fatiga ocular, alteraciones de sueño y sobrecarga digital. En este escenario TCL presenta su NXTPAPER 60 Ultra, el smartphone que incorpora la cuarta generación de su pantalla NXTPAPER 4.0, avalada por certificaciones internacionales y diseñada para transformar el uso diario en una experiencia más saludable.

Una pantalla pionera

El corazón de este lanzamiento está en su pantalla de 7,2 pulgadas con luz natural y sin parpadeos, creada en colaboración con TCL CSOT. Gracias a siete tecnologías clave —entre ellas, reducción de luz azul, antirreflejo multicapa, modo circadiano y TruePaper Restoration—, el dispositivo ofrece la sensación de leer en papel real. La litografía de nanomatriz y la precisión de color ΔE<1 refuerzan esa claridad, al tiempo que la tecnología CPL imita el comportamiento de la luz natural.

Esto convierte al terminal en un aliado frente al cansancio visual, con un ajuste automático del brillo hasta solo 2 nits para la navegación nocturna y tonalidades de pantalla adaptadas al ritmo biológico. Una propuesta que busca devolver calma y naturalidad a las largas sesiones frente al móvil.

Creatividad y lectura con inteligencia artificial

El nuevo teléfono de TCL no se limita a cuidar la vista: también abre oportunidades en productividad y expresión mediante la inteligencia artificial. Con el T-Pen Magic, un lápiz electromagnético de baja latencia certificado a nivel S+, y la aplicación TCL Note, la experiencia de escritura se vuelve tan fluida y natural como sobre papel.

A ello se suman herramientas inteligentes capaces de generar resúmenes, transcribir notas de voz, ofrecer interpretación simultánea o reorganizar ideas con un simple gesto. Para la lectura, su Modo Max Ink Inmersivo bloquea notificaciones y convierte el smartphone en un lector electrónico de nueva generación, con acceso a contenidos en varios idiomas, opción de audiolibro y podcast, y asistencia de IA para entender y profundizar en el texto.

Fotografía con mirada artística: el salto de MuseFilm

En el terreno visual, TCL ha querido marcar diferencias: incorpora por primera vez en su rango de precio un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico 3x y zoom sin pérdida 6x, respaldado por estabilización OIS. El resultado: fotografías nítidas en cualquier condición

Esta versatilidad se combina con MuseFilm Imaging, una tecnología desarrollada por la marca que da a cada toma un aire cinematográfico y expresivo, orientando el smartphone no solo como cámara, sino como herramienta artística.

Aspectos de diseño

El equipo está potenciado por el procesador MediaTek Dimensity 7400, hasta 24 GB de RAM (12 + 12 virtuales) y 512 GB de almacenamiento, ampliables mediante microSD. La batería de 5000 mAh con carga rápida de 33 W, junto con la resistencia al agua y polvo IP68, lo convierten en un compañero todoterreno. También suma compatibilidad con accesorios modulares magnéticos, ampliando sus posibilidades.

Versión para los más jóvenes

En paralelo, TCL ha presentado el NXTPAPER 5G Junior, una versión destinada a adolescentes. Además de integrar la tecnología ocular protectora, incorpora un modo de desintoxicación digital y un sistema de control parental basado en Google Family Link, que permite gestionar tiempos de uso, aplicaciones y contenido, así como conocer la ubicación del dispositivo en tiempo real.

El objetivo es responder a una preocupación creciente: el acceso cada vez más temprano de los pequeños al mundo digital, buscando ofrecerles un entorno más seguro y saludable.

Precios y disponibilidad en España

TCL NXTPAPER 60 Ultra (256 GB): 499 €, con accesorios incluidos.

TCL NXTPAPER 60 Ultra (512 GB): 549 €, con accesorios incluidos.

TCL NXTPAPER 5G Junior: 249 €.