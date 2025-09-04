Soluciones de carga Qi2 de 25 W y audio con ANC más accesible, de Belkin

En su regreso a IFA, Belkin vuelve a posicionarse como una referencia en accesorios para la vida digital. La compañía, con más de 40 años de trayectoria en electrónica de consumo, ha revelado una colección equilibrada entre potencia, practicidad y diseño responsable: tres nuevos cargadores de alto rendimiento y cuatro incorporaciones a su línea de audio SoundForm.

Energía optimizada: velocidad y seguridad

El gran lanzamiento en carga es el UltraCharge magnético de 25 W con certificación Qi2, capaz de llevar un iPhone del 0 al 50% en apenas 30 minutos, cinco veces más rápido que un cargador Qi estándar. Integrando refrigeración pasiva ChillBoost y soportes para uso manos libres, muestra cómo la marca conjuga sostenibilidad (75% materiales reciclados posconsumo) y una experiencia cómoda y actual.

Para quienes dependen del portátil, el nuevo BoostCharge Pro Dual USB-C GaN llega en versiones de 50 W y 67 W. Su diseño ultracompacto con doble puerto permite alimentar desde un smartphone hasta una MacBook Pro, garantizando eficiencia energética —con un consumo en reposo casi nulo— y versatilidad para quienes viajan ligero.

En carretera, el cargador retráctil para coche de 75 W suma hasta tres dispositivos a la vez, con cable USB-C integrado de 75 cm. Su sistema de Asignación Inteligente de Energía adapta la carga a cada equipo, mientras que la compatibilidad con USB-C PD asegura velocidad tanto en iPhone como en Galaxy.

Audio SoundForm: personalización y dinamismo

El otro gran bloque de novedades se centra en el sonido. La gama SoundForm crece con cuatro propuestas:

SoundForm Anywhere, auriculares semiabiertos que combinan comodidad de uso diario, 26 horas de batería y carga rápida (90 min en solo 10 min de carga). Multipunto y estuche con mosquetón los hacen adecuados para estilo urbano.

SoundForm ActiveFit, orientados al deporte gracias a sus ganchos de silicona, resistencia IP54 y hasta 36 horas de autonomía total. Ofrecen tres modos de ecualización y conectividad multipunto.

SoundForm Rhythm ANC, que incorporan cancelación activa de ruido avanzada, tres preajustes de sonido y hasta 28 horas de uso, todo en un formato resistente al agua IPX5.

Auriculares con cable USB-C ANC, respuesta a la renovada demanda de soluciones alámbricas. Ligeros, sin necesidad de carga y con cable plano antienredos, ofrecen sonido afinado con controladores de 12 mm y modos de ecualización.

Aspectos diferenciales

Más allá de la velocidad de carga o la definición de audio, la firma subraya su política sostenible: hasta 85% de materiales plásticos reciclados posconsumo en algunos productos y embalajes 100% libres de plástico. Además, sus cargadores pasan por rigurosos test SmartProtect, mientras cada modelo SoundForm supera más de 150 controles de calidad pensados para asegurar desde graves equilibrados hasta niveles de volumen seguros para niños.

Disponibilidad y precios

Toda la nueva línea estará disponible entre septiembre y octubre de 2025 en belkin.com, Amazon y minoristas globales, con precios que oscilan entre 28 € para los auriculares con cable y 39,99 € para los modelos más avanzados de carga y sonido.