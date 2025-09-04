Samsung presenta el Galaxy S25 FE: la puerta de entrada a Galaxy AI y a las funciones esenciales de los modelos insignia

En una IFA marcada por el protagonismo de la inteligencia artificial, Samsung ha dado un paso adelante en el objetivo de extender sus prestaciones más avanzadas a públicos más amplios. La compañía surcoreana ha presentado el Galaxy S25 FE, un modelo que, bajo un precio más accesible que los buques insignia de la serie S25, incorpora las últimas funciones de Galaxy AI, junto a mejoras en rendimiento, autonomía y fotografía. Paralelamente, ha desvelado la nueva generación de tablets premium, la serie Galaxy Tab S11, que refuerza la apuesta de la marca por la productividad avanzada en gran formato.

Democratizar la IA sin renunciar a lo esencial

El Galaxy S25 FE nace con el objetivo de convertirse en la “puerta de entrada” a la IA de Samsung. Con One UI 8 y un asistente basado en agentes multimodales de Galaxy AI, el dispositivo promete una interacción más natural, combinando voz, texto e imagen para resolver tareas diarias de forma intuitiva. Funciones como Gemini Live, capaz de analizar contextos en tiempo real a través de la cámara para responder con recomendaciones concretas, o Now Bar con información proactiva en la pantalla de bloqueo, sitúan al FE en la misma liga de inteligencia artificial que sus hermanos mayores.

Desde el punto de vista fotográfico, el motor ProVisual Engine y una cámara frontal de 12 MP mejorada destacan en la hoja técnica. Nightography recibe una evolución con un modo de bajo ruido más eficaz y vídeo en Super HDR, mientras que las nuevas funciones de edición con IA, como la Edición generativa —que elimina distracciones de forma automática— y el Borrador de audio en vídeo, abren el abanico creativo a un público más amplio.

En el terreno del rendimiento, el dispositivo integra una batería de 4.900 mAh, carga rápida de 45 W, y una cámara de vapor un 10% más grande, lo que mejora la gestión térmica para procesos de IA y tareas exigentes. El diseño replica las formas de la serie S25, con un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas y 120 Hz, marco de aluminio Armor reforzado y una paleta joven y expresiva con colores como Azul Marino, Azul Glacial, Negro Intenso y Blanco. La durabilidad a largo plazo está asegurada con siete años de actualizaciones del sistema y de seguridad.

Desde unos 760 euros.

Galaxy Tab S11: productividad fluida en gran pantalla

Junto al smartphone, Samsung ha presentado la nueva serie Galaxy Tab S11, que incluye la Tab S11 Ultra, definida como la tablet Galaxy más delgada jamás fabricada (tan solo 5,1 mm de grosor). El objetivo es claro: trasladar al terreno de las pantallas grandes las posibilidades de la Galaxy AI de nueva generación.

Con un procesador de 3 nm y un rediseño integral del S Pen, la serie Tab S11 apuesta por un uso híbrido entre productividad y creatividad. El lápiz digital estrena una punta cónica y forma hexagonal para un control más ergonómico y preciso, mientras que funciones como el Asistente de escritura o el Asistente de dibujo permiten transformar ideas en textos pulidos o bocetos en imágenes finalizadas con ayuda de la IA.

El Samsung DeX también recibe una evolución con un modo extendido que convierte la tablet y un monitor externo en una configuración de doble pantalla, sumando además la posibilidad de crear hasta cuatro escritorios de trabajo diferentes para separar entornos laborales, proyectos creativos o incluso la planificación personal.

La pantalla Dynamic AMOLED 2X alcanza picos de brillo de hasta 1.600 nits, asegurando legibilidad en cualquier entorno, mientras que el conjunto de apps compatibles —de Goodnotes a Notion, pasando por LumaFusion o Clip Studio Paint— refuerza su papel como estación de trabajo móvil. Todo ello con la promesa de una mayor fluidez gracias a la optimización de One UI 8 para grandes diagonales.

Desde unos 900 euros.

Estrategia: IA como sello de identidad transversal

Con estos lanzamientos, Samsung confirma la línea estratégica iniciada en 2024: hacer de la inteligencia artificial el elemento diferencial y vertebrador de todo su ecosistema Galaxy. El Galaxy S25 FE facilita el acceso a usuarios que buscan un gama alta equilibrado y asequible, mientras que la Galaxy Tab S11 coloca la productividad avanzada y la creatividad potenciadas por IA en el centro de la experiencia de tablet premium.

“Con el Galaxy S25 FE y la serie Tab S11, ampliamos el acceso a experiencias útiles de Galaxy AI en formatos complementarios, lo que refleja nuestro compromiso de acercar la innovación a más personas”, señala Jay Kim, vicepresidente ejecutivo de la división Mobile Experience de Samsung, durante la presentación en Berlín.

Ambos dispositivos están disponibles en mercados internacionales desde hoy 4 de septiembre de 2025, consolidando el papel de IFA como escaparate para los grandes anuncios del otoño tecnológico.