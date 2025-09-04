Roborock sale al jardín y debuta en cortacéspedes inteligentes y renueva su gama de hogar

Roborock, la compañía que ha convertido los robots aspiradores en electrodomésticos de referencia, ha decidido dar el salto más ambicioso de su historia: salir del salón para conquistar también el jardín. En su presentación en la feria IFA 2025 de Berlín, celebrada bajo el lema “Rocking Life, Inside and Out”, la compañía ha revelado su primera gama de robots cortacésped inteligentes, inaugurando así una categoría completamente nueva para la marca. Al mismo tiempo, ha aprovechado la cita tecnológica para renovar de arriba abajo su catálogo de soluciones para el interior del hogar, reafirmando su estrategia de expansión global.

Liderazgo en ventas y expansión bursátil

Los números acompañan esta apuesta. Según el último informe de IDC, Roborock se situó en la primera mitad del año como marca número uno en ventas y valor de robots aspiradores en países como Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Turquía y Corea del Sur, además de liderar en valor en el mercado estadounidense.

En términos financieros, el balance del primer semestre de 2025 refleja un crecimiento interanual del 78,96% hasta alcanzar los 7,9 billones de RMB (divisa de curso legal de la República Popular China ), unas cifras que han reforzado la confianza de la compañía de cara a su próxima cotización en la Bolsa de Hong Kong.

RockMow y RockNeo para cortar el césped

La gran estrella de Berlín es el lanzamiento de la serie de cortacéspedes robotizados RockMow Z1, S1 y RockNeo Q1, que trasladan al exterior la experiencia en navegación autónoma y en inteligencia artificial que la firma ha cultivado durante más de una década en el campo de la limpieza del hogar.

Entre sus innovaciones más destacadas están el sistema AWD con tracción total, en el que cada rueda integra un motor independiente; IA de evitación categorizada, capaz de equilibrar la seguridad ante obstáculos con la eficiencia de corte, así como la maniobrabilidad en terrenos complejos, con capacidad de ascender pendientes de hasta 80% (39°).

Con este movimiento, Roborock se posiciona no solo como referente en cuidados interiores, sino también como un competidor directo en el mercado de jardinería robotizada de alta gama.

Qrevo Curv 2 Pro: máxima potencia en un chasis ultrafino

En su vertiente más conocida, la de los robots aspiradores, Roborock lleva al escenario del IFA su nuevo Qrevo Curv 2 Pro, un modelo de gama media-alta que combina succión HyperForce de 25.000 Pa y un chasis AdaptiLift con ruedas omnidireccionales, capaz de ajustar su altura para limpiar alfombras de hasta 3 cm sin perder potencia.

Su diseño ultrafino de 7,98 cm lo sitúa entre los más compactos de la marca con sistema de navegación LiDAR completo. El módulo RetractSense se eleva en espacios abiertos para escanear a 360° y se retrae al entrar bajo los muebles, ofreciendo un equilibrio ideal entre potencia y practicidad.

F25 Ultra: limpieza a vapor que elimina el 99,99% de bacterias

En aspiración en seco y húmedo, se anuncia el F25 Ultra, que introduce la tecnología VaporFlow capaz de liberar vapor a 150 °C a través de seis salidas. El resultado: eliminación del 99,99% de bacterias y alérgenos probada por TÜV SÜD, sin necesidad de químicos agresivos y con el cuidado extra que demandan superficies delicadas.

H60 y H60 Hub: la aspiradora de mano se reinventa

La firma amplía su catálogo con las nuevas H60 y H60 Hub, aspiradoras de mano de alta gama que incorporan bases de auto-vaciado en 10 segundos y tubos flexibles capaces de doblarse 90° para entrar en huecos tan reducidos como 5,6 cm. Con ello, Roborock lleva la filosofía de automatización y comodidad incluso a un electrodoméstico tan cotidiano como el aspirador portátil.

La lavadora-secadora que cuida hasta la seda

La lavadora-secadora Roborock Zeo X irrumpe como uno de los productos más elegantes de la muestra. Con apenas 594 mm de fondo, ofrece una capacidad de 11 kg de lavado y 6 kg de secado, y tecnología Zeo-cycle que mantiene temperaturas suaves. Gracias a esa tecnología de secado que mantiene bajas las temperaturas de secado, alrededor de 50 °C para la mayoría de los tejidos y aproximadamente 37 °C para materiales delicados como la lana y la seda. La ropa sale seca, suave y protegida gracias al doble flujo de aire y al secado a baja temperatura, lo que ofrece un mejor cuidado y una mayor eficiencia

Certificada con el sello Woolmark Green, esta máquina promete combinar eficiencia energética, cuidado textil y un diseño moderno pensado para integrarse en interiores compactos.

Conceptos y actualizaciones: del 4-in-1 al Saros Z70

Roborock ha seguido apostando por las sorpresas, mostrando un prototipo denominado 4-in-1 Homewide Cleaning Combo, que une en un solo dispositivo lavadora, secadora y robot aspirador con su base, integrados en un mismo sistema de drenaje y control centralizado mediante app y voz.

Por otro lado, el Saros Z70, conocido por estrenar la tecnología Omnigrip y ser el primer robot aspirador fabricado en serie con un brazo mecánico plegable de 5 ejes, para apartar obstáculos , recibe ahora funciones de programación y reconocimiento visual personalizado por IA, con opción de identificar hasta 50 objetos añadidos por el usuario.

Estrategia “Inside and Out”

Con esta batería de lanzamientos, Roborock confirma un claro objetivo: dejar de ser únicamente un referente en robótica del hogar para convertirse en un ecosistema completo de electrodomésticos inteligentes, capaz de abarcar desde el polvo del salón hasta el césped del jardín.

La firma apuesta por crecer en Europa con un catálogo que cubre casi todos los espacios del hogar y anticipa un futuro cercano en el que “limpiar” y “cuidar” deje de ser un trabajo repetitivo para convertirse en un servicio integrado, discreto e inteligente.