Laifen irrumpe en el afeitado eléctrico con los nuevos T1 Pro y P3 Pro

En el marco de la feria IFA 2025, Laifen, la joven compañía que en apenas seis años ha entrado con fuerza en el mercado global del cuidado personal, ha dado un nuevo paso en la diversificación de su catálogo al anunciar el lanzamiento de sus primeras afeitadoras eléctricas: Laifen T1 Pro y Laifen P3 Pro.

La firma, fundada en 2019 y hoy con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo, irrumpe en un segmento dominado por grandes nombres con una propuesta que enfatiza la precisión tecnológica, el diseño ergonómico y la calidad de los materiales. El movimiento confirma la búsqueda de la marca por posicionarse como un referente de estilo de vida, más allá de sus reconocidos secadores de pelo y dispositivos de cuidado personal.

“Con T1 Pro y P3 Pro seguimos nuestra filosofía de diseño: tecnología precisa, materiales de primera calidad y practicidad para el día a día. Ambos modelos reflejan nuestro compromiso de hacer la tecnología accesible para todos sin comprometer el rendimiento ni la calidad”, explica Hongxin Ye, fundador y CEO de Laifen, durante la presentación en Berlín.

T1 Pro, precisión en formato compacto

El modelo T1 Pro llega como una apuesta deliberada por la ligereza y la ergonomía. Con apenas 93 gramos de peso y un diseño en forma de “T” fabricado íntegramente en aluminio mecanizado, esta afeitadora se orienta a quienes buscan un afeitado limpio y preciso. Su sistema de cuchilla única con estructura ArcBlade y motor lineal de 12.000 cortes por minuto promete un resultado profesional en un formato portátil. El dispositivo incluye autonomía de hasta dos horas y un sistema de carga ultrarrápida capaz de proporcionar varias sesiones con apenas un minuto de conexión.

P3 Pro, potencia para barbas exigentes

En el extremo opuesto, Laifen presenta la P3 Pro, un modelo que sobresale por su doble motor lineal de 24.000 cortes por minuto y su sistema de triple cuchilla, todo ello bajo una carcasa de aluminio monobloque inspirada en la relojería de lujo. Su diseño con ventana visible del motor busca transmitir la potencia de una pieza de ingeniería de precisión. Con una autonomía de 100 minutos y un sistema de control inteligente de velocidad, la P3 Pro se posiciona como una herramienta pensada para barbas densas y cuidados más detallados.

Filosofía de diseño

Pese a sus diferencias, ambos modelos comparten algunas claves: disponibilidad para afeitado en seco y en húmedo, resistencia al agua con certificación IPX7 y un cabezal magnético extraíble que facilita la limpieza diaria. Además, el uso de sistemas hipoalergénicos con bajo contenido en níquel subraya el compromiso con la salud de los usuarios.

Disponibilidad y precios

Las nuevas afeitadoras estarán disponibles a mediados de septiembre, con precios de 160 euros para la T1 Pro en su versión estándar (y 130 euros en la edición Stubble), mientras que la P3 Pro se comercializará por 199 euros. Los dispositivos podrán adquirirse a través de la web oficial de la marca y en Amazon.