Hoover da un giro a su identidad en IFA y estrena una nueva familia de limpieza inteligente

Con más de un siglo de historia a sus espaldas, Hoover ha aprovechado IFA 2025 para mostrar no solo sus últimas innovaciones en aspiración, sino también una nueva identidad de marca que busca reforzar su promesa de rendimiento fiable, soluciones útiles y un acercamiento más directo a las necesidades cotidianas de los consumidores. El lema: limpiar mejor, más rápido y con menos complicaciones.

La compañía ha presentado una gama completa de productos que marcan un salto tecnológico en la forma de afrontar las tareas del hogar. A continuación, lo más destacado:

HF6 Turbo Sense: la escoba inalámbrica que se adapta al suelo

La HF6 Turbo Sense va más allá de la potencia bruta: incorpora un sensor inteligente de suelos que ajusta automáticamente la succión según el tipo de superficie. Sucepillo con luces LED ilumina la suciedad oculta, y también cambia de color para señalar el modo de limpieza.

Ofrece hasta 250 AW de potencia y hasta 100 minutos de autonomía, junto con un diseño bidireccional que permite aspirar hacia adelante y hacia atrás. Gracias a la función QuickPark, también puede colocarse en vertical temporalmente durante las pausas.

HG8 Ultra Sense: el robot que limpia y se mantiene solo

Hoover también ha desvelado su robot aspirador más avanzado, el HG8 Ultra Sense, que combina Inteligencia Artificial y mapeo láser de 360° para planificar rutas eficientes y detectar suciedad en cada habitación.

Su base de carga rompe esquemas: no solo recarga, sino que también vacía el polvo, gestiona el agua sucia, rellena el tanque, lava los paños con agua a 75 °C y los seca con aire caliente. Un sistema totalmente manos libres diseñado para olvidarse del mantenimiento.

HW6 Ultra Clean y HW4 Clean Power: cuidado avanzado de suelos duros

En el terreno de la limpieza de suelos, refuerza su catálogo con dos modelos inalámbricos, el HW6 Ultra Clean que ofrece hasta 20.000 Pa de succión, triple borde para esquinas y autolimpieza con agua caliente a 74 °C y secado a 85 °C en cinco minutos, el HW4 Clean Power que apuesta por lo práctico: su sistema Total Wash permite sumergir el rodillo bajo el agua para limpieza profunda y mantenimiento sencillo.

HS5 Spot Wash&Dry: la solución portátil contra manchas

Compacta y versátil, la HS5 Spot Wash&Dry está pensada para manchas puntuales en sofás, alfombras, cristales, coches o superficies dañadas por mascotas. Su sistema 4 en 1 permite rociar, lavar, cepillar y aspirar en un solo paso, con agua caliente a 40 °C lista en medio minuto.

Transformación de Hoover

Con esta presentación en Berlín, Hoover subraya que su estrategia va más allá de lanzar nuevos modelos, y busca reposicionarse como referente en tecnología útil y conectada al bienestar doméstico, manteniendo la personalidad de una marca que ha hecho historia en el cuidado del hogar.