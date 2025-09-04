Dreame pisa fuerte en la feria alemana con una nueva era de limpieza inteligente

En el marco de IFA 2025, una de las ferias tecnológicas más influyentes del mundo, Dreame ha presentado un portafolio de innovaciones que marca un antes y un después en la automatización del hogar. La compañía, reconocida por sus soluciones de limpieza y domótica, eleva el listón con dispositivos que combinan biomecánica, inteligencia artificial y diseño orientado a la autonomía avanzada. Desde un robot biónico capaz de subir escaleras hasta cortacéspedes que cartografían el jardín en 3D, cada producto refleja un paso firme hacia la idea de un hogar que se limpia y se mantiene prácticamente solo.

Hacia la autonomía total

Entre las estrellas del stand de Dreame se encuentra el Cyber X, el primer robot aspirador biónico capaz de subir escaleras. Un hito que rompe una de las principales limitaciones históricas de este tipo de dispositivos: la movilidad entre plantas.

No menos disruptivo es el Cyber10 Ultra, dotado de un brazo robótico multifunción que no solo limpia, sino que también puede mover objetos, organizar espacios y realizar tareas de mantenimiento en 3D gracias al ecosistema CyberDex. Este modelo combina navegación avanzada con autolimpieza a 100 °C y funciones inteligentes adaptadas a hogares con mascotas.

La apuesta por la versatilidad se refleja en el Matrix10 Ultra, que ofrece un sistema de estación múltiple para el cambio automático de mopas y la gestión de hasta tres soluciones de limpieza. Su succión de 30.000 Pa, el cepillo DuoBrush y las funciones de autolimpieza garantizan un mantenimiento mínimo para una eficacia elevada.

Junto a ellos, la serie Aqua introduce un nuevo enfoque en la limpieza con agua fresca. El Aqua10 Ultra Roller Complete combina un rodillo de 100 RPM con tecnología FluffRoll para una limpieza intensiva, mientras que el Aqua10 Ultra Track Complete suma una succión de 30.000 Pa y fregado caliente continuo, apoyado por sistemas avanzados de IA y navegación de alta precisión.

Aspiradoras escoba con brazo robótico para esquinas

Dreame también innova en los formatos más tradicionales. La nueva serie V30 y V20 Pro reinventa la aspiradora escoba con elementos propios de la robótica avanzada. Su mayor novedad es el brazo GapFree AI, diseñado para eliminar polvo y suciedad en bordes y esquinas sin dejar huecos.

A esto se suma la tecnología TangleCut Dual Scraper, que corta automáticamente los enredos de pelos para mantener el cabezal libre de obstrucciones. El OmniX 2.0 permite adaptar el aspirado a todo tipo de superficies, mientras que la varilla extensible facilita la limpieza bajo los muebles, aportando velocidad y comodidad sin comprometer la eficiencia.

Cortacéspedes autónomos con visión 3D y tracción total

Más allá del interior del hogar, Dreame expande su dominio al mundo exterior con la serie A3 AWD de cortacéspedes robóticos, los más avanzados de su catálogo. Estos equipos han sido diseñados para realizar un corte de precisión con un alto nivel de autonomía.

Integran OmniSense 3.0, capaz de generar mapas 3D en tiempo real gracias a la combinación de LiDAR de alta precisión y visión binocular con IA. La tecnología EdgeMaster 2.0 facilita recortar bordes con una precisión inferior a 1,5 centímetros, algo poco común incluso en máquinas profesionales.

Su sistema de motores en las ruedas 4WD, combinado con ruedas omnidireccionales Mecanum y suspensión reforzada, les permite ascender pendientes, sortear obstáculos y trabajar en terrenos irregulares manteniendo un rendimiento estable y giros en cero.

Futuro más limpio y autónomo

Con este despliegue en IFA 2025, Dreame confirma su visión: convertir la automatización del hogar en una experiencia integral, donde los usuarios solo necesiten supervisar mínimamente sus dispositivos. Robots que se limpian solos, aspiradoras que alcanzan las zonas imposibles y cortacéspedes que navegan con precisión casi quirúrgica forman parte de un ecosistema que avanza hacia la autonomía plena.

Dreame no solo quiere simplificar tareas quiere que el hogar del futuro sea inteligente y autosuficiente.