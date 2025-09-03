70mai 4K T800: Un testigo incansable en cada viaje

La 70mai 4K T800 se presenta como la primera dashcam HDR de tres canales con grabación dual en 4K, diseñada para conductores que buscan protección dentro y fuera del vehículo, más allá de una simple cámara de coche.

La T800 destaca por integrar cámaras frontal y trasera con resolución 4K nativa (3840×2160 px, 30 fps), además de una cámara interior Full HD. Utiliza sensores Sony STARVIS 2 IMX678 en frontales y traseros, proporcionando un 90% más de sensibilidad a la luz respecto a generaciones previas, lo que impacta directamente tanto en la nitidez diurna como nocturna. La tecnología Night Owl Vision exclusiva de 70mai gestiona un control avanzado del ruido, exposición equilibrada y definición incluso en escenarios de iluminación mínima, como garajes o carreteras poco iluminadas.

HDR y visión nocturna

La grabación HDR simultánea en los tres canales, potenciada por el algoritmo MaiColor Vivid+ Solution, permite captar detalles esenciales desde las luces intensas de túneles y semáforos hasta las sombras profundas. La dashcam logra visualizar matrículas y señales con precisión incluso de noche, una mejora destacada sobre el filtrado tradicional de otras cámaras. Lumi Vision por su parte, asegura la vigilancia del entorno durante el aparcamiento en oscuridad casi total — útil en contextos urbanos, robos o colisiones fortuitas.

ADAS y guardian inteligente, 24 horas

Incorpora el sistema ADAS de superdetección, que alerta sobre riesgos en tiempo real como salida involuntaria de carril, colisión frontal o identificación de peatones, agregando una dimensión proactiva a la grabación. El modo Parking Guardian, activo las 24 horas si se conecta con el kit Hardwire o 4G, detecta movimientos y choques con cinco niveles de sensibilidad ajustables, grabando secuencias en todos los canales y enviando alertas al móvil si se usa conectividad LTE.

Supercondensador, GPS y voz multilingüe

La T800 reemplaza las baterías convencionales por un sistema de condensador, soportando de -10° a 60°C y una vida útil de 500.000 ciclos, lo que la hace robusta para climas extremos y asegura la conservación de grabaciones ante cortes de energía. El GPS integrado registra ruta, velocidad y coordenadas, y los comandos de voz admiten varios idiomas, facilitando la operación sin distracciones.

Valoración del equipo

hay que mencionar como valores añadidos importantes la capacidad del equipo de la grabación "con búfer", que salva automáticamente hasta tres minutos previos a una colisión y 30 segundos posteriores. El video continuo y la función picture-in-picture ofrecen pruebas completas ante incidentes y optimizan el acceso a pruebas para reclamaciones. Su conectividad WiFi 6 agiliza transferencias, mientras la compatibilidad con tarjetas de hasta 512 GB resuelve problemas de almacenamiento recurrentes en dashcams económicas.

La 70mai 4K T800 eleva el estándar en el segmento dashcam con su arquitectura de triple canal, visión nocturna avanzada y funciones de seguridad conectada. Su enfoque en protección real, calidad de imagen y comodidad operativa la posicionan como una solución óptima tanto para conductores urbanos como para quienes buscan una nueva visión de la ruta.

Aspectos diferenciales

70mai 4K T800 es única frente a otras dash cams 4K del mercado por tener tres canales simultáneos y grabación dual auténtica 4K tanto frontal como trasera, junto con una visión interior. Su sensor, superior en rango dinámico y sensibilidad a la luz, permite capturar detalles nítidos y claros día y noche.

Es pionera en integrar las tres perspectivas con calidad HDR y 4K real en los canales frontal y trasero, mientras la mayoría solo alcanza 4K en la vista principal y reduce resolución en las secundarias o interior.

Su tecnología Night Owl Vision, combinada con MaiColor Vivid+ Solution, permite una sobresaliente visibilidad en escenarios nocturnos y balance de exposición, un punto notable frente a la competencia del mercado.

Incluye ADAS con superdetección, modo Parking Guardian las 24h con inteligencia artificial y alertas de evento por LTE, capacidades que otros modelos suelen ofrecer como extras limitados y en modos menos integrados. La inclusión de WiFi 6 y 4G para transferencias ultra rápidas y streaming en directo refuerza su carácter diferenciador respecto a dash cams convencionales.

El uso de superconductor y estructura robusta multiplica la vida útil respecto a dash cams basadas solo en baterías, lo que mejora la resistencia a temperaturas extremas y la seguridad de los archivos grabados.

Especificaciones relevantes

Sensor: STARVIS 2 IMX678 (frontal y trasero)

Resolución: 4K 30fps (frontal/trasera), 1080p interior

FOV: 146° (front/trasera), 147° (interior)

Capacidad: Hasta 512 GB MicroSD/U3

Alimentación: Supercapacitador + batería botón

Temperatura -10°C a 60°C

Precio

70mai Dash Cam 4K T800 se comercializa a un precio promocional de unos 405 euros.