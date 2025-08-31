Los robots limpiacristales de Dreame, C1 y C1 Station, ya están disponibles

La marca Dreame anuncia su primera generación de robots limpiacristales, la Serie Dreame C1, dos modelos diseñados específicamente para ventanas.

El Dreame C1 Station es adecuado para viviendas con ventanales grandes, escaparates o puertas de cristal, es totalmente autónomo y planifica su recorrido con inteligencia, detectando los bordes y ajustando automáticamente su patrón en “Z” o “N” antes de regresar a su base.

Entre sus características destacadas se encuentra la CornerClean, un sistema de cuatro módulos de microfibra flexibles que se ajustan para alcanzar bordes y esquinas con precisión, mejorando la cobertura en esquinas hasta en un 90 %.

Además, incorpora un sistema de seguridad con: Monitorización continua de la batería y presión de aire; ajuste automático de la succión, de hasta 5.500 P; ventosas de 800 N y bloqueo de prevención de caídas, activado de inmediato en caso de incidencia.

Aporta hasta 180 minutos de limpieza continua y más 30 minutos extra de succión segura con batería baja. Puede cubrir superficies de hasta 90 m² y su cable de 5,5 m con sistema de autorrecogida, facilita un uso sin enredos. Ofrece 5 modos de limpieza, sistema Dual-Spray para la suciedad difícil e interfaz intuitiva con indicadores LED, alertas de voz y manejo con un solo botón.

Compacto Dreame C1

El modelo Incluye la tecnología CornerClean. Su planificación inteligente de ruta ajusta el recorrido a la superficie y reanuda el trabajo en el punto donde lo dejó tras una interrupción. Con una potencia de 5.500 Pa y un resistente cable de seguridad gestiona un uso seguro en todo tipo de superficies: desde vidrio y espejos hasta azulejos o mármol.

Disponibilidad y precio

Los Dreame C1 y C1 Station ya están disponibles. Durante las dos primeras semanas de lanzamiento, hasta el 10 de septiembre incluido, ambos modelos contarán con un descuento de 100 €.

Dreame C1: de 399 € a 299 € y Dreame C1 Station: de 599 € a 499 €.