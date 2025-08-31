LG Electronics presenta cuatro nuevas soluciones de aspiración.

LG Electronics (LG) presenta en IFA 2025 cuatro nuevas productos de aspiración. “Nuestras nuevas soluciones de aspiración están diseñadas para los hogares y estilos de vida europeos, y ofrecen un rendimiento fiable además de una mayor comodidad, higiene y tranquilidad”, ha señalado Lyu Jae-cheol, presidente de la división LG Home Appliance Solution. La gama incluye un robot aspirador con mopa de vapor, una estación de robot aspirador integrada, un aspirador de mano y un aspirador de mano de limpieza seca y húmeda.

El nuevo robot aspirador de LG, aporta mejoras respecto a su predecesor y eleva el listón de las funciones de limpieza doméstica con características avanzadas. Su función de fregado a vapor elimina la grasa y los derrames de líquidos, mientras que la estación de carga independiente, similar a una cómoda, esteriliza automáticamente la mopa con agua caliente y vapor, manteniéndola limpia y sin olores después de cada uso. Con más del doble de potencia de succión que el modelo anterior, ofrece una limpieza profunda tanto en suelos duros como en moquetas.

Está equipado con un chip de inteligencia artificial que reconoce una serie de factores ambientales, desde la suciedad y el polvo hasta los muebles y otros objetos domésticos, lo que permite un desplazamiento y una limpieza precisos. Su sistema de detección de alfombras con inteligencia artificial devuelve automáticamente el aspirador a la estación de acoplamiento para desmontar la mopa cuando se detectan zonas alfombradas, lo que ayuda a evitar manchas y mejora la eficacia de la limpieza. La estación de acoplamiento se integra en cualquier interior dándole un aspecto limpio. Incluye la plataforma de seguridad LG Shield para mantener los datos de clientes seguros.

Mantenimiento automatizado e integración en el espacio

La nueva estación de aspiración robótica está diseñada para encajar bajo el fregadero de la cocina, un espacio por lo general sin uso, facilitando una instalación ordenada y eficiente. La puerta de apertura automática, casi invisible cuando está cerrada, permite que la aspiradora entre y salga sin la intervención del usuario, lo que ayuda a mantener una estética minimalista en la cocina.

Cuenta con un sistema de circulación de aire que amortigua el ruido durante la eliminación automática del polvo, y el suministro y drenaje de agua están automatizados y son manos libres. Un sensor supervisa la limpieza de la mopa en tiempo real e inicia automáticamente el lavado cuando detecta suciedad, lo que garantiza un menor consumo de energía.

Innovaciones

A diferencia de las aspiradoras inalámbricas convencionales, que suelen perder succión debido a la obstrucción causada por el pelo de las mascotas y el polvo fino, la nueva aspiradora de mano de LG ofrece un rendimiento constante y potente. Su tecnología Micro Cyclone y su sistema de limpieza del filtro proporcionan una potencia de succión estable.

Basándose en el diseño antialérgico de su predecesora, el nuevo modelo incluye un sistema automático de eliminación del polvo que minimiza la exposición a las partículas al vaciar el depósito. Incluye una estación de almacenamiento y recarga compacta e independiente que ocupa poco espacio, lo que permite colocarla en casi cualquier lugar de su hogar.

Seco y húmedo

LG también presentará en IFA la aspiradora de mano para limpieza seca y húmeda, un producto de bajo peso y facilidad de maniobra, que reduce la tensión y la fatiga de la muñeca durante la limpieza. La función Roller Control con IA disminuye la carga sobre las muñecas y contribuye a la facilidad de uso general.

La aspiradora aprende los patrones de limpieza de los usuarios mediante una combinación de las capacidades avanzadas de la tecnología de inteligencia artificial de la marca, que además ayudan a optimizar la eficiencia. Su rodillo proporciona una potente succión que levanta tanto restos líquidos como salsas, como partículas sólidas más grandes como los cereales y la comida para mascotas. La iluminación LED ayuda a detectar los residuos en condiciones de poca luz. Por motivos de higiene, el cabezal de la mopa se lava con agua caliente, se esteriliza con vapor y se seca con aire caliente.