Blackview Xplore 1, el todoterreno que mejora la resistencia y la autonomía

El recién lanzado al mercado Xplore 1 de Blackview destaca por su robustez extrema, respaldada por certificaciones IP68/IP69K y el riguroso estándar militar MIL-STD-810H, lo que asegura resistencia al polvo, agua, caídas y condiciones adversas. Su chasis alcanza dimensiones de 184 × 83 × 29,5 mm y un peso de 638 g, sacrificando ligereza a favor de durabilidad. Estas características lo convierten en compañero adecuado para sectores profesionales, deportes de aventura y trabajos de campo.

Pantalla con tecnología avanzada

Incluye una pantalla principal de 6,78 pulgadas con resolución 2.4K, brillo de 700 nits y una frecuencia de actualización inteligente de 120 Hz, protegida por Corning Gorilla Glass 5, que combina calidad visual y resistencia. Aporta una experiencia fluida en uso cotidiano e intensidad y protege eficazmente en entornos hostiles. Su pantalla secundaria trasera de 2,01 pulgadas optimiza notificaciones y accesos rápidos sin encender el panel principal, para ahorrar energía y facilitar información en un vistazo.

Potencia y rendimiento

En el interior del dispositivo corre el procesador MediaTek Dimensity 7050 de 6 nm con conectividad 5G, lo que proporciona agilidad, eficiencia energética y cobertura global. Presenta opciones de hasta 48 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento ROM utilizando la tecnología LPDDR5 y UFS 3.1 para óptima velocidad, ampliable con microSD hasta 2 TB. Este hardware permite ejecutar aplicaciones exigentes, navegación cartográfica y multitarea, sobresaliente para profesionales y usuarios intensivos.

Autonomía y carga

Uno de sus principales valores es la batería de 20.000 mAh, entre las mayores del mercado, y compatible con carga rápida de 55 W y carga inversa de 5 W para alimentar otros dispositivos. Esto asegura días de uso intensivo fuera de la red eléctrica, clave en expediciones o largas jornadas de trabajo. Dispone además de unas poderosas linternas duales de 170 lúmenes con función SOS, especialmente útiles en inspecciones nocturnas.

Cámaras polivalentes

Su equipamiento fotográfico es destacado dentro de los rugged: sensor principal de 64 MP, visión nocturna por infrarrojos de 20 MP y selfie Samsung de 50 MP con vídeo 4K a 30 fps, cubriendo necesidades creativas y técnicas en baja luminosidad. Carece de ultra gran angular dedicado, pero la cámara IR compensa en escenarios nocturnos y de seguridad.

Sistema inteligente y funciones añadidas

Funciona con DokeOS 4.2 basado en Android 15 y la suite Blackview Doke AI, lo que gestiona una interfaz fluida, personalizable y con actualizaciones durante al menos tres años OTA. Cuenta con control IR, modo guantes, doble SIM, WiFi 6 de doble banda, NFC, Bluetooth 5.2 y un GPS 5 en 1 (L1+L5) compatible con GPS, Beidou, Glonass, Galileo y QZSS para geolocalización de alta precisión. El móvil también integra sensor de huellas y un completo paquete de sensores ambientales (barómetro, higrómetro, etc.) útiles para profesionales en naturaleza o industria.

Prestaciones diferenciales

El dispositivo apuesta por la carga más rápida, segunda pantalla y linterna más versátil, a costa de mayor peso y grosor. Su propuesta destaca en autonomía, versatilidad de funciones y robustez, siendo referencia tanto en el sector profesional como para entusiastas de la vida outdoor o aventureros.

No estamos ante un móvil discreto ni ligero, pero si ante un gran líder en autonomía, resistencia y funciones integradas para quienes necesitan un terminal realmente infatigable e inmune al entorno. Técnico y polivalente, supera las expectativas como “herramienta digital” para los contextos más extremos.

La visión nocturna de 20 MP aporta ventajas prácticas claras frente a cámaras infrarrojas estándar: ofrece imágenes mucho más detalladas y nítidas, permitiendo identificar con mayor precisión objetos, personas y situaciones en entornos de oscuridad total o baja iluminación.

Mayor resolución y reconocimiento

El sensor de 20 MP recoge más información visual que sensores estándar de menor resolución (habitualmente 2-8 MP), lo que se traduce en imágenes con mayor nitidez y riqueza de detalles, fundamentales para identificar rostros, matrículas o pequeños objetos de noche.

Esta capacidad mejora la utilidad del móvil en tareas de seguridad, vigilancia, rescate y actividades al aire libre donde cada detalle puede ser crucial.

Las cámaras infrarrojas estándar suelen ofrecer imágenes aceptables en blanco y negro, pero su resolución limitada puede dificultar el análisis de escenas complejas o extensas. La cámara nocturna de 20 MP del dispositivo puede captar escenas amplias con mayor claridad y menos ruido, especialmente gracias a su mejor gestión de la sensibilidad ISO y del rango dinámico.

Permite documentar inspecciones nocturnas, encontrar personas o animales en rescates y diferenciar cuerpos escondidos con precisión, algo esencial en contextos industriales y de emergencias. También facilita la integración con inteligencia artificial para distinguir entre tipos de movimiento o sujetos (personas, vehículos, animales), reduciendo falsas alarmas en vigilancia.

Así pues, la cámara de visión nocturna de 20 MP supone un salto cualitativo en detalle, versatilidad y eficacia respecto a las soluciones infrarrojas estándar en smartphones actuales.

Resumen de características

Pantalla 2.4K de 6.78 pulgadas y 700 nits, frecuencia de actualización inteligente de 120 Hz

Pantalla principal de 64 MP, cámara para selfies de 50 MP, visión nocturna de 20 MP, grabación de video 4K a 30 fps

Chip MediaTek Dimensity 7050 de 6 nm 5G

Hasta 48 GB de RAM + 512 GB de ROM / Hasta 36 GB de RAM + 256 GB de ROM

Batería de 20000 mAh + carga rápida de 55 W

Linternas ultrabrillantes de 170 lm

Certificación MIL-STD-810H de grado militar, IP68 e IP69K Certificado

DokeOS 4.2 basado en Android 15, Blackview Doke AI

GPS 5 en 1 L1+L5 (GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS)

Control remoto por infrarrojos

WiFi 6 de doble banda

Precio

El precio del Xplore 1, según fuentes de la firma, es el siguiente:

12 GB + 256 GB - $259.99 (unos 222 euros)

16 GB + 512 GB - $289.99 (unos 248 euros)