La privacidad sigue siendo la gran tarea pendiente de las aplicaciones de mensajería y las redes sociales en general. Con tal de seguir progresando en esa misma dirección, WhatsApp anunció el pasado mes de abril una implementación en su 'app' que promete aumentar la seguridad de las conversaciones más sensibles entre sus usuarios, y de la que ahora se han comenzado a hacer eco dentro de la comunidad de internautas.

Bautizada como "Privacidad avanzada del chat", esta herramienta permitirá añadir una capa de protección más a aquellas conversaciones más comprometidas, preservando la privacidad de los usuarios y los mensajes de texto, audio o archivos de diferente naturaleza que estos intercambien a través de sus teléfonos móviles.

A prueba de exportaciones y descargas indeseadas

La compañía, propiedad de Meta, busca reforzar la protección de las conversaciones más delicadas con un ajuste que limita lo que los participantes pueden hacer con los mensajes compartidos. La herramienta se suma a las capas de seguridad que ya forman parte de la plataforma, como el cifrado de extremo a extremo, los mensajes temporales o la posibilidad de restringir chats.

Según explicó WhatsApp en su comunicado, activar esta nueva opción impide a los integrantes de un chat exportar conversaciones, descargar automáticamente contenido en el dispositivo o emplear los mensajes en funciones de inteligencia artificial. El objetivo es asegurar que lo que se comparte en un chat permanezca dentro de ese espacio digital.

"Ideal para grupos"

La compañía señala que la función es especialmente útil en grupos donde se abordan temas sensibles. Ejemplos que cita la propia plataforma incluyen conversaciones sobre salud en comunidades de apoyo o la organización de actividades vecinales, contextos en los que no siempre existe una confianza plena entre todos los miembros.

Llega a WhatsApp la "privacidad avanzada": qué es y cómo activarla en tu móvil / WHATSAPP

¿Cómo se activa la privacidad avanzada?

El ajuste puede activarse desde el menú de cada chat, en la sección “Privacidad avanzada del chat”. Por el momento, se trata de una primera versión, pero WhatsApp ya adelantó que prevé añadir nuevas protecciones en el futuro.

La función está disponible para todos los usuarios que hayan actualizado la aplicación a su versión más reciente.