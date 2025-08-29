LANZAMIENTOS
Oppo presentará la nueva Serie Reno14 en nuestro mercado el 2 de septiembre
Una nueva generación que combina la creatividad de IA avanzada con una estética audaz
Pilar EnérizPilar Enériz
Periodista
Oppo ha confirmado que el próximo 2 de septiembre presentará en Madrid su nueva gama de teléfonos Reno14, compuesta por los modelos Reno14 5G, Reno14 F 5G y Reno14 FS 5G. El evento tendrá lugar en los Cines Callao, donde además de la presentación oficial, la marca organizará una actividad interactiva en la plaza cercana.
“Con la Serie Reno14, volvemos a superar los límites de la imagen móvil y la artesanía” afirma Billy Zhang, presidente de marketing, ventas y servicios de OPPO. “Al combinar innovaciones avanzadas en cámaras con IA y un diseño innovador y original, ofrecemos a los usuarios europeos un smartphone único que les permite destacar y brillar en cada momento”.
Novedades de la Serie Reno14
La gama Reno14 apuesta por mejoras en fotografía móvil: incorpora Livephoto Pro, que renueva la función Livephoto para facilitar la creación y publicación de contenidos dinámicos en redes sociales, y un sistema AI Flash Photography para imágenes más definidas en entornos de poca luz. Las capacidades de edición mediante inteligencia artificial se han ampliado, permitiendo retoques detallados y personalizados en las fotos incluso en condiciones de iluminación difíciles.
Estos avances se complementan con el llamativo diseño Iridescent Mermaid, logrado a través de un meticuloso proceso multicapa que crea fascinantes refracciones de luz y acabados brillantes, captando la atención desde cualquier ángulo.
Nuevos dispositivos
Además de la Serie Reno14, la firma presentará una gama de nuevos productos IoT como el Watch X2 mini y Pad SE, en el evento del próximo 2 de septiembre en Madrid ampliando su ecosistema inteligente y ofreciendo más formas de mantenerse conectados
Detalles del evento
Durante la tarde del 2 de septiembre, entre las 18:00 y las 21:00, quienes se acerquen a los Cines Callao podrán participar en una novedosa experiencia tecnológica. Oppo instalará un Glambot —un brazo robótico conectado a uno de los nuevos dispositivos— con el que será posible grabar vídeos en cámara lenta; estas grabaciones se mostrarán en la pantalla del propio cine.
- España, el país con más desempleados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Gonzalo Bernardos, economista catalán, dice lo que nadie se atreve sobre el absentismo laboral: 'Vale ya con la productividad...
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
- Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
- Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
- Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos