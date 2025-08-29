Oppo presentará la nueva Serie Reno14 en nuestro mercado el 2 de septiembre

Oppo ha confirmado que el próximo 2 de septiembre presentará en Madrid su nueva gama de teléfonos Reno14, compuesta por los modelos Reno14 5G, Reno14 F 5G y Reno14 FS 5G. El evento tendrá lugar en los Cines Callao, donde además de la presentación oficial, la marca organizará una actividad interactiva en la plaza cercana.

“Con la Serie Reno14, volvemos a superar los límites de la imagen móvil y la artesanía” afirma Billy Zhang, presidente de marketing, ventas y servicios de OPPO. “Al combinar innovaciones avanzadas en cámaras con IA y un diseño innovador y original, ofrecemos a los usuarios europeos un smartphone único que les permite destacar y brillar en cada momento”.

Novedades de la Serie Reno14

La gama Reno14 apuesta por mejoras en fotografía móvil: incorpora Livephoto Pro, que renueva la función Livephoto para facilitar la creación y publicación de contenidos dinámicos en redes sociales, y un sistema AI Flash Photography para imágenes más definidas en entornos de poca luz. Las capacidades de edición mediante inteligencia artificial se han ampliado, permitiendo retoques detallados y personalizados en las fotos incluso en condiciones de iluminación difíciles.

Estos avances se complementan con el llamativo diseño Iridescent Mermaid, logrado a través de un meticuloso proceso multicapa que crea fascinantes refracciones de luz y acabados brillantes, captando la atención desde cualquier ángulo.

Nuevos dispositivos

Además de la Serie Reno14, la firma presentará una gama de nuevos productos IoT como el Watch X2 mini y Pad SE, en el evento del próximo 2 de septiembre en Madrid ampliando su ecosistema inteligente y ofreciendo más formas de mantenerse conectados

Detalles del evento

Durante la tarde del 2 de septiembre, entre las 18:00 y las 21:00, quienes se acerquen a los Cines Callao podrán participar en una novedosa experiencia tecnológica. Oppo instalará un Glambot —un brazo robótico conectado a uno de los nuevos dispositivos— con el que será posible grabar vídeos en cámara lenta; estas grabaciones se mostrarán en la pantalla del propio cine.