Honor presenta en Europa el Magic V5, el smartphone plegable junto a su nueva gama de dispositivos con IA

Honor ha dado un paso más en la expansión de su ecosistema inteligente premium con el lanzamiento en Europa Occidental de tres productos que combinan tecnología de vanguardia, inteligencia artificial y diseños ultrafinos: el nuevo Magic V5, el smartphone plegable más delgado del mercado; el MagicBook Art 14 2025, un portátil ultraligero con IA pensado para profesionales y creadores; y la tableta MagicPad3, que eleva la productividad en movilidad con funciones inteligentes y un diseño minimalista.

El plegable más delgado

El Magic V5 marca un hito en la industria de los smartphones plegables gracias a su perfil de solo 8,8 mm y un peso de 217 g (en su versión Ivory White), lo que lo convierte en el más fino de su categoría.

Su batería de 5.820 mAh de silicio y carbono asegura una notable autonomía, mientras que la clasificación IP58/IP59, el escudo NanoCrystal Shield y el refuerzo interno de fibra de carbono garantizan la durabilidad.

En el apartado fotográfico, monta el sistema de cámara AI Falcon, encabezado por un teleobjetivo periscopio de 64 MP, una cámara principal de 50 MP y un ultra gran angular de 50 MP, respaldado por el motor de imagen con IA de la marca que añade funciones como retratos avanzados, superzoom y captura inteligente de movimiento.

La experiencia visual también es protagonista con su pantalla interior de 7,95” y la pantalla exterior de 6,43”, ambas con soporte para lápiz óptico. Gracias al modo Multi-Flex, es posible ejecutar hasta tres aplicaciones simultáneamente. Además, el MagicOS 9.0 integra IA de forma nativa con funciones como HONOR Notes con transcripción en tiempo real, traducción instantánea y herramientas creativas impulsadas por inteligencia artificial.

MagicBook Art 14 2025, ultraligero con IA

El nuevo MagicBook Art 14 2025 tiene un peso de apenas 1 kg y un grosor de 1 cm, incorpora una pantalla táctil OLED de 14,6 pulgadas con resolución 3,1K, certificaciones de confort visual TÜV Rheinland y relación pantalla-cuerpo del 97%.

Su interior potencia la productividad con GPU Intel Arc 140T, 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, además de un sistema de sonido espacial con seis altavoces y un conjunto de tres micrófonos digitales. El portátil también introduce una cámara magnética extraíble, pensada para adaptarse a cualquier entorno de videoconferencia.

Las funciones de IA juegan un papel clave en la experiencia, con ajustes de potencia inteligentes, estación de trabajo Cross-OS para un ecosistema fluido entre dispositivos y herramientas que optimizan tareas creativas y de colaboración. Su chasis de magnesio y titanio garantiza resistencia y ligereza para profesionales en constante movimiento.

Tableta MagicPad3

Con 5,79 mm de grosor y 595 g de peso, la MagicPad3 es una de las tablets más delgadas de su categoría. Su pantalla LCD de 13,3 pulgadas con refresco de 165 Hz y certificaciones TÜV Rheinland ofrece un equilibrio ideal entre entretenimiento, comodidad visual y precisión para el trabajo.

Equipada con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, la incluye una batería de 12.450 mAh con carga rápida de 66W para una autonomía total durante la jornada. Sus ocho altavoces Spatial Audio garantizan sonido envolvente de nivel cinematográfico, mientras que herramientas de IA como AI Writing, AI Meeting y AI Handwriting refuerzan la productividad en entornos híbridos.

Al igual que el nuevo portátil, incorpora la estación Cross-OS WorkStation para intercambiar archivos entre sistemas de manera rápida y flexible.

Precio y disponibilidad en Europa

Magic V5: disponible en Ivory White, Black y Dawn Gold a un precio de 1.999 €.

MagicBook Art 14 2025: en colores Mocha Brown, Sunrise White y Emerald Green, desde 1.699 €.

MagicPad3: en Grey y White, a partir de 695 €.