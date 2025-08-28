Honor Magic V5, nuevo estándar en smartphones plegables ultradelgados impulsados por IA

La firma Honor ha presentado hoy en Londres el Magic V5, su smartphone plegable más avanzado hasta la fecha. No se trata simplemente de un nuevo modelo, sino de un dispositivo que redefine la concepción de lo que un plegable tipo libro puede ofrecer: diseño ultradelgado, potencia extrema, resistencia récord y una integración profunda con la inteligencia artificial.

En el mercado actual uno de los mayores retos de la categoría plegable es lograr dispositivos funcionales sin sacrificar ergonomía. En este escenario Honor aporta novedosas soluciones con el Magic V5, que con 8,8 mm de grosor y solo 217 gramos, ostenta el título de smartphone plegable más delgado y ultraligero hasta la fecha.

Este diseño ultrafino no compromete resistencia ni autonomía. La bisagra Super Steel Hinge, con resistencia a la tracción de 2300 MPa, es una pieza de ingeniería que ha llevado al V5 a lograr un Récord Guinness tras levantar hasta 104 kg de peso en suspensión, marcando un precedente en durabilidad para móviles plegables.

En cuanto a certificaciones, el dispositivo ofrece IP58, un estándar que lo protege frente a polvo y agua en entornos exigentes. Además, la capa de protección NanoCristal Antirrayaduras añade tres niveles de defensa frente a golpes y arañazos, mientras que la pantalla interna reforzada con fibra de carbono (380 GPa de resistencia a la deformación) resuelve una preocupación histórica: la fragilidad de los paneles plegables.

Batería de silicio-carbono

Magic V5 integra la mayor batería vista en un plegable: 5820 mAh, un hito alcanzado gracias a una nueva tecnología de celdas de silicio-carbono con un 15% más de densidad energética. El resultado es un dispositivo delgado sin sacrificar autonomía.

La combinación de carga rápida de 66W por cable y 50W inalámbrica completa la propuesta, respondiendo al exigente perfil de los usuarios que requieren potencia continua para trabajar, crear y entretenerse durante todo el día.

Pantallas de última generación

El interior despliega un panel de 7,95 pulgadas (exterior de 6,43 pulgadas) que, en conjunto con la pantalla externa, alcanza un brillo máximo de hasta 5000 nits, superando ampliamente a la competencia. Ambas utilizan tecnología LTPO 8T a 120 Hz, calibradas para una experiencia audiovisual de nivel cinematográfico con Dolby Vision.

Mientras que los fabricantes suelen enfocarse en la potencia bruta de pantalla, la marca refuerza su compromiso con la salud visual: al integrar una atenuación PWM a 4320 Hz, desenfoque por IA y técnicas de atenuación dinámica, se convierte en una de las opciones más avanzadas para reducir la fatiga ocular en el uso prolongado.

IA como núcleo del ecosistema

El Magic V5 no solo es un hito en hardware; su principal revolución está en el ecosistema potenciado por IA, liderado por su integración con Google Gemini y las tecnologías propietarias de la marca.

Gemini integrado en el sistema: accesible mediante la tecla de encendido o la nueva interacción “Tap Tap” (doble toque en la parte trasera), es un asistente omnipresente para redactar, planificar, resumir, aprender o dialogar en tiempo real.

Gemini Live permite compartir pantalla y cámara para recibir soporte inmediato en videollamadas, una funcionalidad clara para colaboración y educación.

Traducción de llamadas en tiempo real: la traducción multilingüe se procesa íntegramente en el dispositivo, con un 38% de mayor velocidad y un 16% más de precisión, reduciendo a 800 MB el espacio requerido. Además, procesa seis idiomas clave (entre ellos español, alemán, francés e italiano), conciliando privacidad y rendimiento.

Multi-Flex con hasta tres apps simultáneas: combina la creatividad y productividad de un portátil en un móvil de bolsillo.

Aporta fotografía avanzada con cámara triple y Qualcomm Spectra ISP. El sistema AI Falcon Camera combina hardware de primer nivel con la IA avanzada de Honor y la potencia visual de Qualcomm: Periscopio de 64 MP con zoom óptico 3X y digital hasta 100X; cámara principal Falcon de 50 MP optimizada para baja luz; ultra gran angular de 50 MP para capturas amplias sin pérdida de detalle.

Funcionalidades como AI Super Zoom, Retrato mejorado con IA, detección automática de movimiento o herramientas de edición con IA (recorte, borrado, generación de video desde imagen) llevan la fotografía computacional móvil a nuevas metas, especialmente en escenarios profesionales y creativos.

Colaboraciones estratégicas con Google y Qualcomm

El lanzamiento del Magic V5 refleja una visión amplia: la consolidación de Honor dentro de la era de la IA agencial, un concepto que combina la autonomía de los dispositivos con la inteligencia sensible al contexto del usuario.

Nuestra colaboración con Google refleja el compromiso a largo plazo de incorporar las últimas experiencias basadas en inteligencia artificial a nuestros dispositivos”, ha afirmado James Li, director ejecutivo de Honor. “En línea con nuestro ALPHA PLAN, Honor está dando un paso fundamental en nuestra transformación hacia una empresa global de ecosistemas de dispositivos con IA. Con Magic V5 como último hito, estamos llevando las ventajas de las experiencias multiplataforma impulsadas por la IA al mercado de los dispositivos plegables y más allá”.

Con Google, la integración de Gemini posiciona al V5 como el plegable capaz de convertir la IA en un núcleo utilizable en tiempo real. Con Qualcomm, el procesador Snapdragon 8 Elite, fabricado en nodo de 3 nm de segunda generación, combina un CPU Oryon de hasta 4,32 GHz con GPU Adreno optimizada en un 40% más de rendimiento gráfico. La NPU Hexagon multinúcleo eleva la inferencia de IA en todos los ámbitos: desde fotografía hasta productividad.

Impacto en el mercado de los plegables en Europa

La llegada del Honor Magic V5 hoy coincide con un mercado europeo en ebullición. En 2024, los plegables crecieron un 37% interanual, liderados por el formato tipo libro, que aumentó 60%, aunque sigue representando menos del 1% del total.

Samsung, con su Galaxy Fold7, ha reducido la brecha, pero Honor recupera protagonismo con un diseño más fino y ligero.

Apple se espera que ingrese en el segmento en 2026, lo que ampliará la competencia.

Para 2028, se estima que el formato tipo libro representará hasta un 10% del segmento premium en Europa, consolidándose como una categoría clave.

Valoración del equipo

Con su delgadez, resistencia certificada y arsenal de funciones de IA, el Magic V5 se posiciona como el primer competidor real que combina innovación radical y soporte a largo plazo (7 años de actualizaciones en Android y seguridad). Será uno de los primeros smartphones compatibles con Android 16 y ofrecerá siete años de actualizaciones de Android y siete años de parches de seguridad en la UE y el Reino Unido. Este compromiso ampliado garantiza que los usuarios sigan recibiendo las últimas innovaciones y protecciones.

Se trata de un dispositivo de excelente configuración y funcionalidades inéditas. No reúne solo un ejercicio de diseño ni una acumulación de especificaciones potentes. Es un manifiesto que responde a las dudas históricas sobre los plegables: ¿pueden ser delgados, duraderos, productivos y realmente útiles con IA? La respuesta es un sí rotundo.

Con récords de resistencia, liderazgo en batería, integración profunda de IA y un elevado compromiso de soporte, el Magic V5 abre una nueva etapa en la movilidad. Más que un teléfono, se convierte en un ecosistema creativo y de productividad diseñado para durar y evolucionar.

Los entusiastas de la fotografía apreciarán, como se ha señalado más arriba, el revolucionario sistema de cámara AI Falcon, que incluye una cámara teleobjetivo periscopio ultrasensible de 64 MP, una cámara principal ultrasensible a la luz de 50 MP y una cámara ultra gran angular de 50 MP. Mejorado por el motor de imagen abre nuevas posibilidades en la fotografía plegable con funciones como Retrato mejorado con IA, Superzoom con IA y Captura con detección de movimiento, lo que permite a los usuarios capturar cada momento con una precisión sobresaliente.

En un mercado europeo muy competitivo, Honor deja en nuestras manos no solo un terminal, propone una visión: que los smartphones plegables sean el futuro real del segmento premium, y que la era de la IA en movilidad avanza sin barreras.

Color, precio y disponibilidad

El Magic V5 está disponible en tres colores: Ivory White (en la web de Honor), Black en operadores (MasOrange y Vodafone), y Dawn Gold en Media Markt y Amazon. Configuración: 16GB+512GB. Disponible desde hoy por un PVPR de 1.999€.

Cualquier cliente contará con 12 meses de protección de pantalla a través del registro y solicitud en la aplicación de MyHonor.

Oferta de lanzamiento en HiHonor disponible desde el 28 de agosto al 30 de septiembre, que incluye: Cupón de descuento de 300 €; Super Charge 66 W y Magic Pen

Precio, más características e información.