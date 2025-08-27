Plaud Note Pro: transcripción en tiempo real con IA avanzada y análisis contextual de voz

La compañía Plaud ha lanzado su dispositivo Plaud Note Pro, un sistema para tomar notas con inteligencia artificial (IA) que permite una alineación humana-IA en tiempo real, dando un importante giro a la captura y gestión de conversaciones. Este lanzamiento representa un avance significativo en la forma en que los profesionales capturan, organizan y actúan a partir de las ideas y decisiones surgidas durante una conversación, manteniendo la máxima precisión y relevancia de la información obtenida.

Toma de notas con IA en tiempo real

Plaud Note Pro introduce una característica singular llamada "Press to highlight" (Presiona para destacar), que facilita interactuar con la IA durante la grabación para señalar los puntos clave y significar decisiones importantes en tiempo real. Esta funcionalidad logra de manera pionera una alineación humana-IA instantánea, facilitando que el dispositivo entienda el contexto y priorice la información para generar resúmenes y acciones útiles al momento. Esta interacción mejora la calidad y utilidad de las notas tomadas, haciendo que cada conversación se traduzca en resúmenes precisos.

Características técnicas

El Note Pro ha sido diseñado para aportar eficiencia al segmento profesional y educativo, destacando por su tamaño ultracompacto similar a una tarjeta de crédito (2,8 mm de grosor y apenas 30 g de peso (aprox.) y su capacidad para capturar audio con calidad de estudio a una distancia de hasta 5 metros mediante cuatro micrófonos MEMS con tecnología de formación de haz de IA. La tecnología Smart Dual Mode Recording detecta automáticamente si se trata de una llamada telefónica o una reunión presencial para proporcionar así grabaciones adecuadas en todos los contextos.

Su batería optimizada permite una autonomía de hasta 50 horas de grabación continua, para cubrir incluso jornadas de trabajo prolongadas o reuniones que se extiendan durante varios días sin necesidad de recargar. Esta configuración convierte al producto en una herramienta portátil, potente y fácil utilizar en cualquier escenario.

Software y aplicación

En el corazón del equipo late Plaud Intelligence, un motor de IA que transforma las grabaciones elementos y conceptos útiles, combinando lo mejor de los modelos de lenguaje de OpenAI, Anthropic y Google. La suite profesional incluye más de 2,000 plantillas, sugerencias inteligentes y la función “Ask Plaud”, que permite convertir cualquier pregunta en respuestas confiables vinculadas directamente con las grabaciones originales.

Según ha informado la compañía, con la llegada del Note Pro, también se lanzará en octubre la versión 3.0 de la aplicación Plaud para iOS y Android, con una interfaz rediseñada que optimiza la interacción multimodal al integrar audio, texto, imágenes y la nueva función de “presionar para destacar”. Esta actualización potenciará las capacidades para generar resúmenes multidimensionales y una comprensión profunda del contenido de las conversaciones.

Disponibilidad y precios

El Plaud Note Pro estará disponible a partir de hoy 27 de agosto de 2025 en varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, con un precio de lanzamiento de 179 dólares (unos 155 euros al cambio actual). Los envíos comenzarán en octubre y la actualización de la aplicación 3.0 llegará ese mismo mes para todos los usuarios de Plaud.

Durante el acto de presentación la firma ha señalado que el lanzamiento de Plaud Note Pro "marca un antes y un después en la forma en que las personas abordan la gestión de información en conversaciones profesionales, al ofrecer la primera experiencia de alineación humana-IA en tiempo real con un dispositivo ultracompacto y tecnologías de inteligencia artificial avanzadas para transformar cualquier interacción en resultados productivos y esclarecedores. Esta innovación abre un nuevo horizonte en la integración de la inteligencia artificial como un socio activo y colaborativo en el ámbito laboral y académico".