Samsung presenta la Galaxy Tab S10 Lite, opción asequible centrada en la productividad y el entretenimiento

Samsung Electronics ha anunciado el lanzamiento de la Galaxy Tab S10 Lite, una nueva incorporación a su línea de tabletas, pensada para usuarios que buscan un dispositivo versátil a un precio accesible.

El modelo cuenta con una pantalla de 10,9 pulgadas, que incorpora la tecnología Vision Booster y alcanza un brillo máximo de hasta 600 nits, lo que permite mejorar la visualización tanto en interiores como en exteriores. Según la compañía, el panel también reduce la emisión de luz azul para favorecer la comodidad visual en usos prolongados.

En cuanto al rendimiento, la Tab S10 Lite integra un procesador renovado, mayor capacidad de memoria y una batería de 8000 mAh con carga rápida, elementos concebidos para soportar largas jornadas de uso, como sesiones de estudio o consumo de contenido.

A la venta, próximamente

Uno de los aspectos destacados es la inclusión del S Pen, que permite tanto tomar notas como realizar dibujos y trabajar sobre archivos PDF. La integración con aplicaciones de terceros y herramientas como Samsung Notes, el solucionador de ecuaciones o la organización de escritura a mano, buscan ampliar las posibilidades creativas y académicas de la tableta.

Entre sus funciones, se incluye además la compatibilidad con Circle to Search con Google y accesos directos a herramientas de inteligencia artificial dentro del ecosistema Galaxy, que facilitan la búsqueda y la asistencia durante las tareas.

La Galaxy Tab S10 Lite llegará al mercado el 5 de septiembre, disponible en tres colores: Gris, Gris Claro y Rojo.