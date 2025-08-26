LG lanza los portátiles ultraligeros gram Pro 2025 con gráficas RTX 5050

LG Electronics ha presentado en nuestro mercado su nueva generación de portátiles LG gram Pro 2025, que llegan en dos tamaños —16 y 17 pulgadas— con los modelos 16Z90TR y 17Z90TR. La compañía mantiene la apuesta por la ligereza de la gama gram, incorporando en esta ocasión gráficos de alto rendimiento con tarjetas NVIDIA GeForce RTX 5050 y funciones de inteligencia artificial integradas bajo la plataforma gram AI.

Rendimiento gráfico y aplicaciones profesionales

Las gram Pro están equipadas con GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 y compatibilidad con DLSS 4, lo que les permite manejar con soltura videojuegos de última generación, como Cyberpunk 2077 o God of War Ragnarök. Además de su orientación al ocio digital, la potencia gráfica está pensada para creadores y profesionales en ámbitos que requieren renderizado 3D, edición de vídeo en alta resolución o modelado avanzado.

Por otro lado, el sistema gram AI introduce herramientas basadas en inteligencia artificial local y en la nube, como Time Travel, que permite recuperar estados anteriores de trabajo; AI Search, que identifica texto en documentos e imágenes; y gram Chat Cloud, un asistente conversacional sustentado en modelos de lenguaje de última generación.

Portabilidad y autonomía

El peso se mantiene como uno de los principales atractivos de la serie: el modelo de 16 pulgadas registra 1.360 gramos, mientras que el de 17 pulgadas alcanza 1.479 gramos, cifras que los sitúan entre los más ligeros de su categoría. En autonomía, LG anuncia hasta 27 horas en el modelo de 16” y 25 horas en el de 17”, gracias a baterías de 90Wh y un sistema de refrigeración dual que promete un rendimiento estable en sesiones prolongadas.

El chasis, fabricado con magnesio y nano carbono, ha superado siete ensayos de resistencia militar (MIL-STD-810H6) frente a golpes y condiciones extremas.

Pantalla y sonido

Ambos equipos integran procesadores Intel Core Ultra H-Series (Arrow Lake) y pantallas WQXGA (2560x1600) con frecuencia de actualización de 144Hz, orientadas tanto a videojuegos como a tareas de edición multimedia. El sistema de audio incorpora dos altavoces duales distribuidos en cuatro direcciones, con especial refuerzo en graves.

