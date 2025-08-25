MatePad 11.5 2025: Más allá del papel, Huawei diseña un arma para crear

La Huawei MatePad 11.5 2025 se presenta como la apuesta más avanzada de la marca para cubrir las necesidades y deseo de quienes buscan versatilidad, rendimiento y una experiencia premium en el segmento de tabletas. Se trata de un dispositivo especialmente diseñado tanto para el ámbito profesional y académico como para el entretenimiento, destacando por su pantalla, batería, conectividad y ecosistema de software propio.

Diseño y experiencia visual

La nueva tableta lleva la estética minimalista a niveles exquisitos con un cuerpo metálico monobloque, delgadez de 6,1 mm y un peso de 515 g que aporta robustez y ligereza. Su pantalla de 11,5 pulgadas FullView 2.5K (2456 x 1600 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz y relación 3:2 aporta imágenes nítidas, suaves y con un rango amplio de color (100% sRGB), adecuada para leer, editar documentos o disfrutar de contenido multimedia.

La edición especial con tecnología PaperMatte reduce reflejos e interferencias lumínicas para una lectura amigable incluso bajo el sol, y su filtro de polarización circular preserva la visibilidad en cualquier condición. Huawei se enfoca en el confort: la baja luz azul, el brillo adaptativo y el recubrimiento antirreflejo cuidan la vista en uso prolongado.

Potencia y autonomía

El corazón de esta tableta lo marca el renovado Kirin 8020 octa-core, sustentado por 8 GB de RAM y opciones de 128 o 256 GB de almacenamiento, ofreciendo fluidez para la multitarea, navegación y apps profesionales, aunque su potencia gráfica es moderada frente a escenarios muy exigentes como grandes juegos 3D o edición de vídeo intensiva.

Uno de los grandes avances reside en su batería de 10.100 mAh, capaz de brindar hasta 14 horas de reproducción continua y soportar cargas rápidas de 40 W. De este modo, la MatePad se convierte en un compañero de jornadas largas, con apenas 30 minutos de carga para varias horas de uso, situándose muy por encima de su predecesora.

Valores añadidos

La dotación de una batería de 10.100 mAh se traduce en una autonomía real sobresaliente, permitiendo jornadas laborales o de estudio completas sin necesidad de recurrir al cargador. En pruebas reales y según la experiencia, la tablet alcanza fácilmente hasta 14 horas de reproducción continua de vídeo, y un uso mixto (navegación, toma de notas, apps académicas, streaming y escritura) puede durar entre día y medio y dos días.

Gracias a la eficiencia energética del procesador Kirin 8020 y la optimización de HarmonyOS, la autonomía no solo brilla en vídeo, sino también en tareas de productividad: editar documentos, asistir a videollamadas y tomar apuntes se pueden realizar sin preocupaciones.

La gestión del consumo es tan eficiente que, incluso en reposo, la pérdida de batería es mínima. Además, la carga rápida de 40 W reduce los tiempos de espera: en solo 30 minutos se puede obtener hasta un 40% de carga, y completar la batería demora hora y media.

Esta capacidad superior respecto a generaciones previas coloca a la MatePad 11.5 (2025) como una de las tablets con mayor autonomía en su rango de precio y tamaño. Todo un acierto.

Ecosistema HarmonyOS y multitarea avanzada

Bajo el sistema HarmonyOS 4.3, el dispositivo asegura una experiencia intuitiva y flexible. La multitarea se potencia con ventanas flotantes y pantalla dividida, reforzando la productividad tanto para usuarios profesionales como estudiantes. Aunque de base ejecuta Android 12 y carece de aplicaciones de Google, Huawei mitiga este problema con soluciones muy eficientes como MicroG y AppGallery, permitiendo instalar apps esenciales y una amplia compatibilidad para el día a día.

La tableta explota su potencial en el ecosistema Huawei: la transferencia instantánea de archivos entre dispositivos, la compatibilidad con teclado y lápiz inteligente y aplicaciones como GoPaint amplían sus usos hacia la creatividad y productividad. El sonido está también cuidado con cuatro altavoces estéreo y tecnología Histen 9.0, que proporcionan audio envolvente y graves potentes.

Fotografía y videollamadas

Incluye una cámara trasera de 13 MP (f/1.8) y una frontal de 8 MP (f/2.0, 105º), adecuadas para videollamadas y fotografía casual. No ha integrado biometría avanzada, solo desbloqueo por cámara.

Valoración

Al estar fabricado en 7 nanómetros, el Kirin 8020 reduce las fugas eléctricas y el calor generado, lo que significa que la batería se descarga más lentamente durante jornadas largas de navegación, streaming o trabajo con apps ofimáticas. Su configuración multinúcleo distribuye las tareas de manera inteligente, priorizando los núcleos de bajo consumo para tareas livianas y reservando los de alto rendimiento solo cuando es necesario.

El rendimiento eficiente del Kirin 8020 se complementa con la optimización que logra HarmonyOS, el sistema operativo de la MatePad. El sistema gestiona los recursos para minimizar el gasto energético en segundo plano y durante la multitarea, permitiendo que el dispositivo permanezca muchas horas activo sin pérdidas significativas de autonomía.

El resultado de esta equilibrada configuración y armonía entre software y hadware es una tablet robusta, versátil y elegante, idónea para quienes valoran la autonomía, la productividad creativa y el confort visual. Sobresale en conectividad (WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C), batería y acabado, y ofrece un procesador excelentemente orientado a la eficiencia más que a la potencia bruta, que genera un ecosistema armonizado y un equipamiento de calidad premium. En definitiva, Huawei pone en manos del usuario una herramienta capaz de transformar la forma en que se trabaja, estudia y disfruta del entretenimiento móvil.

Precio

El precio del dispositivo ronda los 399 euros.