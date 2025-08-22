Las empresas dedican miles de millones a la IA, pero un 95% de los proyectos fracasa, según el MIT

La fiebre inversora que está acelerando el despliegue de la inteligencia artificial se ha basado en una promesa: mayor productividad. Sin embargo, para la inmensa mayoría de empresas, las expectativas fijadas por la industria tecnológica son, cuánto menos, inciertas.

Aunque cada vez más compañías invierten ingentes sumas de dinero en integrar programas piloto de IA generativa a su negocio, un 95% de ellas han visto como esas iniciativas se estancan y tienen un impacto mínimo o nulo en su cuenta de resultados. Así lo revela el informe "The GenAI Divide: State of AI in Business 2025", publicado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

La carrera propulsada por Silicon Valley con el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022 ha disparado la inversión corporativa en IA, que el año pasado alcanzó los 252.300 millones de dólares en todo el mundo, según datos del AI Index elaborado por la Universidad de Stanford. La inversión solo en IA generativa va camino de crecer un 94% en 2025 hasta acercarse a los 62.000 millones, calcula la firma IDC.

Gigantes como Microsoft, Google, Amazon o Meta han envuelto sus chatbots de una aura mística, prometiendo que esos sistemas regurgitadores revolucionarán todos los sectores productivos de la sociedad. Esos vaticinios marketinianos han acompañado un frenesí inversor que ha ayudado a disparar su valor, el de proveedores de chips como Nvidia —convertida en la empresa más valiosa del planeta— y el de start-ups como OpenAI, Anthropic o xAI, de Elon Musk. Sin embargo, para las que quedan fuera del sector tecnológico esa promesa es, por ahora, un espejismo.

Integración empresarial defectuosa

¿A qué se debe ese fracaso? La investigación del MIT apunta que el principal problema no es la regulación ni la calidad de los modelos de IA adoptados a nivel empresarial —herramientas como ChatGPT, Gemini o Microsoft Copilot que si reforzarían la productividad a nivel individual— sino la "brecha de aprendizaje" de los ejecutivos. En la mayoría de casos, la integración de esta tecnología es defectuosa "debido a flujos de trabajo frágiles y desalineación con las operaciones diarias", reza el informe.

Otro estudio reciente de la consultora McKinsey apunta en la misma dirección: casi un 80% de las empresas dice usar IA generativa, pero para casi el mismo porcentaje es "sin impacto significativo en los resultados finales". En enero, la firma publicó otro informe en el que confirmaba la caída del "entusiasmo inicial" de las empresas por esa tecnología e indicaba que el "mayor obstáculo para el éxito" son los gerentes que "no están actuando con la suficiente rapidez" y que no cuentan con una "hoja de ruta estratégica".

El despliegue fallido de la IA también se debe, según al MIT, a la "falta de aprendizaje contextual" de los chatbots. Y es que, más allá de su antropomorfización por parte de las grandes tecnológicas, estos sistemas no aprenden ni piensan como hacen los humanos. Son capaces de analizar grandes volumenes de datos y generar texto de contenido verosímil, pero, como recalca el estudio, "no retienen la retroalimentación, no se adaptan al contexto ni mejoran con el tiempo".

Hasta que eso no suceda, si es que lo hace, "el impacto organizativo se manifestará a través de la optimización de los costes externos, más que de la reestructuración interna", eso es, la pérdida generalizada de puestos de trabajo, señala el MIT. Su informe concluye que, aunque la mitad de los presupuestos destinados a programas generativos se centran en las ventas o el marketing, el mayor retorno de la inversión se obtiene en la automatización de las tareas administrativas, que permite reducir los costes derivados de la externalización.

Desilusión y abandono

El incumplimiento de las esperanzas puestas en la IA alimenta la idea de que el mercado es una burbuja similar a la puntocom, que estalló hace 25 años. "¿Nos encontramos en una fase en la que los inversores en general están demasiado entusiasmados con la IA? Mi opinión es que sí", ha confesado en privado Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, según el medio especializado The Verge.

McKinsey cree que estamos asistiendo a la "paradoja de la IA generativa", una referencia a la "paradoja de la productividad", que señala cuando la inversión empresarial en nueva tecnología no se traduce en un impulso de la eficiencia del negocio. La consultora tecnológica Gartner, por otro lado, ha predicho que la IA está entrando en lo que llama el "valle de la desilusión", un periodo de desencanto que se acentuará en 2026, pero que más adelante se convertirá en una herramienta de demostrada productividad.

Ese desengaño explica que el porcentaje de empresas que abandona sus proyectos de IA se multiplicase hasta el 42% a finales del año pasado, según una extensa encuesta realizada a directivos tecnológicos y empresariales por la firma de análisis S&P Global.