Asus Vivobook S14: Innovación y movilidad para cualquier tipo de escenario

La compañía Asus ha integrado en su catálogo el portátil Vivobook S14 (S3407), un dispositivo que llega al segmento de los ultrabooks presumiendo de diseño ligero, hardware de última generación y un enfoque en la autonomía y las funciones potenciadas por inteligencia artificial. Como ponen de manifiesto las pruebas realizadas al equipo, más que una simple suma de especificaciones, este portátil representa una propuesta versátil, pensada para quienes viven entre documentos, videollamadas y aplicaciones exigentes.

Diseño y portabilidad para el día a día

El primer contacto con el S14 destaca por su chasis de aluminio minimalista y robusto, respaldado por certificación militar US MIL-STD-810H para resistir el trajín diario. Con 1,4 kg de peso y un grosor inferior a 1,8 cm, resulta extraordinariamente cómodo de transportar. La sensación al tacto es premium, y la solidez se percibe incluso en la bisagra y el teclado, puntos tradicionalmente sensibles en ultrabooks de esta gama.

Potencia de nueva generación y enfoque AI

En el corazón del equipo encontramos el procesador Intel Core Ultra 7 255H (con opción al Ultra 5 225H), acompañado de 16 núcleos y la NPU Intel AI Boost. Este tándem multiplica la eficiencia en procesos como la edición ligera, la multitarea pesada e incluso la gestión de algoritmos de IA para videoconferencias mejoradas o optimización de batería. La inclusión de la GPU integrada Intel Arc 140T permite trabajar con gráficos básicos y disfrutar de contenido multimedia fluido, aunque el equipo no busca ser una estación de trabajo gráfico.

El portátil destaca por funciones alimentadas por IA como el seguimiento de hablante y el modo de multiconferencia, que mejoran notablemente las llamadas grupales y la captación de voz, filtrando el ruido y ampliando el ángulo de detección del micrófono hasta 180°, una característica especialmente relevante para entornos profesionales y educativos híbridos.

Una pantalla correcta

La pantalla IPS LED de 14 pulgadas con resolución WUXGA (1920x1200) y ratio 16:10 es funcional y se muestra nítida en entornos ofimáticos y multimedia. Su brillo de 300 nits cumple en interiores; sin embargo, la cobertura de color NTSC al 45% la sitúa como un panel correcto aunque poco ambicioso, lejos de los OLED de algunos competidores directos. Más que suficiente, sin embargo, en la gran mayoría de escenarios. El tratamiento antirreflejos ayuda en oficinas y aulas muy iluminadas.

Autonomía y experiencia de usuario

Una de las fortalezas del Vivobook S14 es su batería de 70 Wh, que en pruebas reales supera las 10 horas de uso mixto, alcanzando hasta 20 horas en escenarios ligeros. La carga rápida por USB-C (65W) permite recuperar el 60% en menos de una hora, ayudando a mantener la productividad durante jornadas intensas. El sistema operativo Windows 11 Home añade valor con funciones de seguridad biométrica (Windows Hello por infrarrojos) y gestión TPM, consolidando la experiencia segura para necesidades actuales.

Conectividad, teclado y sonido

A pesar de su finísimo perfil, el Vivobook S14 incorpora dos puertos USB-C (con DisplayPort y Power Delivery), dos USB 3.2, HDMI 1.4 y jack de audio. La conectividad inalámbrica está actualizada con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3. En cuanto al teclado, el recorrido de 1,7 mm y la retroiluminación LED blanca aseguran confort incluso en sesiones largas de escritura. El audio, compatible con Dolby Atmos, sorprende por la claridad de los micrófonos y la limpieza en espacios pequeños.

Valoración

La propuesta de Asus con este Vivobook S14 (S3407) no brilla por sus funcionalidades accesorias, sino por el equilibrio entre fiabilidad, autonomía y capacidades inteligentes en un formato ultraportátil. Sus puntos fuertes recaen en la eficiencia, el diseño y la autonomía, mientras que la pantalla y la ampliabilidad de RAM pueden suponer una limitación para usuarios creativos o entornos de edición profesional, pero resulta sobresaliente en el resto de opciones. Excelente para el trabajo híbrido, movilidad diaria y experiencias de productividad con un toque de inteligencia artificial, el Vivobook S14 es una elección sensata y competitiva en la gama de 2025.

El precio ronda los 980 euros. Las características técnicas en este link