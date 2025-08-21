vivo marca un nuevo rumbo tecnológico con su primer headset de Realidad Mixta y una renovada estrategia global de imagen

La compañía vivo está celebrando en Dongguan (China) la ceremonia Vision Launch & Imaging Grand Ceremony, un evento que ha dejado claras sus intenciones para el futuro: convertirse en un actor protagonista en dos industrias en plena transformación. Así ha presentado Vision Discovery Edition, su primer headset de Realidad Mixta, y al mismo tiempo desveló una ambiciosa reestructuración de su estrategia de imagen, que incluye desde avances tecnológicos en fotografía hasta colaboraciones culturales de alcance global.

Con este movimiento, vivo se convierte en el primer fabricante de smartphones en China que da el salto al mercado de la Realidad Mixta, consolidando su protagonismo en el terreno inmersivo y ampliando su visión más allá de los dispositivos móviles.

Headset ligero con visión inmersiva de nueva generación

Tras cuatro años de desarrollo, el Vision Discovery Edition llega como innovadora propuesta en diseño y prestaciones. Con un peso de apenas 398 gramos y dimensiones más compactas que el promedio de la industria, el dispositivo apuesta por la ergonomía al incluir múltiples opciones de ajuste y acolchado para largas sesiones de uso.

El software, OriginOS Vision, sustituye los tradicionales controles hápticos por interacciones naturales mediante gestos y un seguimiento ocular con precisión de 1,5 grados. Esto le permite mapear hasta 26 grados de libertad en los movimientos de los dedos y ofrecer experiencias de inmersión sin precedentes en entretenimiento, productividad o juegos.

La experiencia visual se apoya en pantallas Dual Micro‑OLED 8K, con fidelidad cromática casi cinematográfica y un nivel de detalle que alcanza estándares profesionales. En su interior, el procesador Snapdragon XR2+ Gen 2 impulsa un rendimiento que multiplica por 2,5 la potencia gráfica respecto a la anterior generación y eleva ocho veces las capacidades de inteligencia artificial. Todo ello con prestaciones llamativas como la proyección de una pantalla virtual de 120 pulgadas o la posibilidad de seguir retransmisiones deportivas con múltiples perspectivas.

Estrategia renovada

El evento también sirvió de escenario para que vivo definiera un nuevo rumbo en fotografía móvil, un ámbito que ha acompañado a la marca desde sus inicios y que ahora vive una transformación estructural. La compañía anunció que reforzará ámbitos clave como la fotografía nocturna, el retrato y el vídeo, al tiempo que democratizará experiencias de calidad profesional mediante un ecosistema multidispositivo.

La innovación en imagen también se extiende a terrenos aplicados: explorará aplicaciones médicas con un prototipo de biomicroscopio oftálmico portátil basado en la serie X200, así como nuevas ópticas adaptadas a diagnósticos oftalmológicos. De igual forma, será la primera empresa china en unirse a la C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), un organismo que garantiza la trazabilidad y autenticidad de los contenidos digitales frente a manipulaciones.

Alianza con ZEISS

La colaboración entre vivo y ZEISS, que ya suma cinco años, entra en una nueva fase y se hace más profunda. Según André Kutz, director de Fotónica y Óptica en ZEISS, la relación entre ambas compañías trasciende el desarrollo de hardware y busca responder a las necesidades de los usuarios a escala global, estableciendo nuevos parámetros en fotografía móvil y videografía.

Tecnología propia y cultura fotográfica como eje central

El avance en imagen se sostiene en el desarrollo interno de chips, sensores y algoritmos propios, como los procesadores VS1 y V3+, el sistema AI Photo Enhance o nuevas técnicas de reconstrucción para conseguir ampliaciones telefoto más precisas y naturales.

Además, la compañía quiere convertir la fotografía en una forma de cultura accesible y viva. Iniciativas como el concurso de cortometrajes Capture the Future, en colaboración con la UNESCO, o la primera Exposición Nacional de Fotografía Móvil junto a la Asociación de Fotógrafos de China, refuerzan este propósito. En esta misma línea, durante el evento se dieron a conocer los ganadores de los vivo VISION+ Mobile PhotoAwards 2025, que recibieron más de medio millón de propuestas de participantes de todo el mundo.

Un futuro convergente

La ceremonia celebrada en Dongguan deja una conclusión clara: vivo no solo celebra treinta años de historia, sino que aspira a proyectar un futuro de largo recorrido. Con la Realidad Mixta y la estrategia global de imagen como ejes, la compañía se propone integrar tecnología, cultura y experiencia de usuario en un mismo camino de innovación sostenida.

Tal como ha señalado Hu Baishan, vicepresidente ejecutivo de la compañía, “el propósito de vivo es que la tecnología siga iluminando la belleza y que sus productos lleguen a cada usuario, con la mirada puesta en una empresa que perdure en el futuro”.