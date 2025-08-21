Spotify estrena nueva funcionalidad: así podrás dar toques creativos a cada lista

Spotify vuelve a revolucionar las formas de consumo de música, esta vez a través de una nueva función que permitirá a sus usuarios controlar las transiciones entre las diferentes canciones que componen sus listas de reproducción. Así lo anunció el pasado martes la plataforma de 'streaming' de música y pódcast a través de un comunicado en el que explicaban al detalle en qué consistirá esta herramienta, solo disponible para aquellos suscriptores Premium.

"Esta nueva función, actualmente en versión beta, brinda aún más control a los usuarios, permitiéndoles crear playlists únicas de forma sencilla, ya sean amantes de la música o expertos en curaduría. Pasa de una canción a otra de forma fluida, personaliza cómo se conectan y mejora tu mezcla con ajustes como volumen, ecualización y curvas de efectos", anunciaron desde la compañía sueca, que avisa .de que la puesta en marcha de este producto se está llevando a cabo "de forma progresiva".

Oyentes reconvertidos en DJ's

Hace poco más de un año, Spotify presentaba al mundo su 'AI DJ, una funcionalidad que dejaba en manos de la inteligencia artificial el orden de reproducción de canciones, así como la selección de las mismas. Ahora, la plataforma da un paso más allá en la personalización de la experiencia de escucha, brindando a sus usuarios la posibilidad de ejercer de verdaderos DJ's.

A través del botón 'Mezcla', los oyentes pueden ponerse al mando de los platos, consiguiendo que el salto de una canción a la siguiente sea más natural que nunca. Emulando las tablas de mezcla tradicionales, Spotify pone al servicio de sus clientes tanto una opción de mezcla automática como otra personalizada, dentro de la cual pueden elegir estilos preestablecidos, como "Desvanecer" o "Ascender". Asimismo, esta actualización incorpora a la aplicación configuraciones de volumen y efectos.

Spotify presenta la nueva función de 'Mezcla' / SPOTIFY

Todo este nuevo sistema llega acompañado de una interfaz que permite al usuario visualizar la forma de onda en su pantalla, así como la tonalidad y los BPT ('beats' por minuto) para conseguir coordinar el desvanecimiento de una canción con la entrada de la siguiente.

Un paso más allá del 'Crossfade'

Cabe recordar que, hasta la fecha, Spotify contaba en su ventana de configuración con una opción de 'Crossfade', la cual permitía la reproducción continua de música a través de la superposición de dos canciones al mismo tiempo. Si bien es cierto que dicha función permitía al usuario modular cuánto tiempo de solapamiento había entre ambos temas, con un margen de 0 a 12 segundos, la función 'Mezcla' va un paso más allá, ampliando el catálogo de opciones para personalizar la experiencia del oyente.

Consejos de Spotify para un mejor 'mixing'

A sabiendas de que la mayor parte de su comunidad no conoce la lógica detrás de las transiciones y el 'mixing' en general, Spotify ha compartido en el citado comunicado una serie de recomendaciones para conseguir mejores resultados en sus mezclas. Entre los consejos se encuentran el emparejamiento de tempos y tonalidades de cada canción, de manera que las transiciones sean lo más naturales posible.

También invitan al oyente a empezar desde géneros más "amigables" a la hora de mezclar, siempre teniendo en cuenta la energía que se busca transmitir y el ambiente que se quiere crear. Por último, aconsejan aprovechar las mejores 'playlist' de cada usuario, además de brindarle un "estilo visual" por medio de la creación de portadas, otra herramienta recientemente incorporada a la aplicación.