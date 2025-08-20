Vinted se arriesga a violar las leyes europeas al utilizar fotos y vídeos de los usuarios para entrenar su inteligencia artificial

El pasado 6 de agosto, Vinted envió un correo electrónico a los más de 70 millones de usuarios que utilizan la plataforma de compraventa de ropa y otros artículos de segunda mano para informarles de que había aplicado "cambios importantes" en sus términos y condiciones. A partir del 8 de septiembre, la compañía lituana se hará con los derechos de todas las fotografías, vídeos y descripciones subidas al sistema, un contenido que utilizará para desarrollar y entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

"Al subir tu contenido, nos concedes a nosotros y a las filiales de Vinted una licencia mundial, no exclusiva, libre de regalías (es decir, sin ningún pago por nuestra parte), perpetua (o durante la vigencia de los derechos aplicables), transferible y sublicenciable para utilizar tu contenido", reza el apartado número 5 de sus nuevas políticas. Esa licencia permitirá a Vinted explotar las fotos de los usuarios "para el desarrollo y la mejora de modelos de IA y de aprendizaje automático, y algoritmos para mejorar nuestros servicios y productos".

Los usuarios no podrán oponerse a ello. "Estos son ahora los términos y condiciones predeterminados, y la única forma de no aceptarlos es no utilizar Vinted", explica la compañía, consultada por EL PERIÓDICO.

¿Infracción legal?

La falta de una opción que permita a los usuarios desactivar la explotación de sus contenidos para la IA podría violar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que vela por la privacidad de los ciudadanos de la Unión Europea. "Esta es la parte que más chirría de los nuevos términos y condiciones, deberían indicar claramente y de forma simplificada a los usuarios cómo pueden ejercer su derecho a oposición", valora Jorge Morell Ramos, abogado experto en derechos de nuevas tecnologías.

Vinted asegura que "solo utilizaremos fotos y descripciones anónimas (...) sin ningún dato personal". La compañía indica que ese uso se basa en un interés legítimo, lo que le permite no necesitar el consentimiento expreso de los usuarios. Hasta la fecha, los tribunales europeos han permitido ese tipo de tratamiento bajo condiciones de transparencia, minimización de riesgos o evaluación de impacto.

Algunos usuarios temen que esa licencia "transferible y sublicenciable" equivalga a que Vinted pueda vender sus contenidos a terceros, por ejemplo empresas de IA sedientas de datos. Preguntada por este diario, la empresa no ha querido aclararlo. "Podrían hacerlo, pero creo que no están pensando en los contenidos como activos, sino que lo incluyen [en los términos y condiciones] para protegerse en el caso que Vinted sea adquirida por un tercero", señala Morell.

¿IA para qué?

Ese uso de los datos podría traducirse en la creación de un "chatbot inteligente" que asista a los usuarios. Aunque Vinted no ha dado explicaciones, así se indica en una oferta de empleo compartida por la compañía, que actualmente busca contratar a un Director de ingeniería. Ese cargo, además, "tendrá acceso a las últimas herramientas y tecnologías de IA disponibles y podrá desarrollarlas y probarlas a gran escala".

Algunos usuarios han denunciado ese cambio de los términos y servicios. "Es un asco y señal de que se avecina el enmerdamiento [enshittification, la degradación de los servicios de una plataforma] de un sistema que ni siquiera funciona en su versión actual", critica uno de ellos en Reddit.

Actualmente, Vinted ya advierte a los usuarios de que vigilen al usar la plataforma: "Antes de subir o compartir cualquier contenido, piensa en lo que quieres mostrar. Por ejemplo, revisa las fotos de tus artículos para asegurarte de que no aparezcan tu rostro, tatuajes u otros detalles que te puedan identificar". Esa advertencia cobra más relevancia con el cambio de términos y servicios que empezará a aplicarse en septiembre.

Otros cambios

Con la modificación de sus políticas, Vinted también podrá "utilizar, reproducir, procesar, analizar, traducir, copiar, mostrar, modificar y crear obras derivadas del contenido" y adaptarlo para "fines operativos, comerciales, de marketing y promocionales". Así, la plataforma podrá explotar comercialmente las fotos que subas y utilizarlas en banners y artículos en otras páginas web y en redes sociales como Facebook, TikTok o Instagram.

Los usuarios podrán modificar los ajustes de privacidad en su cuenta personal para evitar que sus datos sean utilizados en campañas de marketing, una opción que ya viene activada por diseño cuando se crea una cuenta.

Fundada en 2008, la start-up lituana fue la primera empresa emergente del pequeño país báltico en superar los 1.000 millones de euros de valoración y alcanzar así el estatus de unicornio. A finales de 2024 cerró una ronda de financiación de 340 millones, operación que disparó su valor actual a 5.000 millones. Vinted cerró el año pasado con unos ingresos de 813,4 millones, un 36% más que en 2023, y con un beneficio neto de 76,7 millones.