FiiO M21, el pequeño gigante de la Hi-Fi

La música en alta resolución es un pequeño refugio para quienes aman el buen sonido. Para ellos, los DAP (Digital Audio Players) resurgen con fuerza en el mercado actual, y FiiO, una de las marcas relevantes del sector presenta FiiO M21, un reproductor que llega con aspiraciones de convertirse en la nueva puerta de entrada al audio audiófilo.

La promesa no es menor: rendimiento de gama alta en un dispositivo accesible, preparado para competir de tú a tú con modelos de nivel superior gracias a su Snapdragon 680, Android 13, un diseño premium y, sobre todo, una potencia de hasta 950mW, pocas veces vista en su rango de precio.

Diseño: nostalgia, ergonomía y detalle premium

Aunque el objetivo es democratizar el sonido Hi-Res, el M21 no sacrifica estética ni materiales. Su chasis combina una aleación de aluminio liviana con trasera de vidrio esmerilado AG, que ofrece un tacto premium y una resistencia notable al día a día. La pantalla, de 4,7 pulgadas con recubrimiento oleofóbico, mantiene la experiencia táctil fluida y sin huellas, algo que los usuarios recurrentes agradecerán.

El detalle curioso: la funda tipo casete incluida, un guiño nostálgico a los viejos Walkman que no es mera estética, sino una declaración de intenciones. FiiO se apoya en ese “espíritu retro” como punto de enganche emocional, sin renunciar a un diseño funcional y compacto.

Cuatro DACs y potencia equilibrada

El salto cualitativo del M21 reside en su arquitectura interna. Cuatro chips DAC CS43198, con diseño totalmente diferencial de ocho canales, aseguran una escena sonora rica en dinámica y detalle. Esta configuración, combinada con un amplificador de dos etapas (voltaje + corriente), logra un sonido limpio, con cuerpo y gran control en frecuencias graves y agudos que fluyen sin estridencia.

FiiO busca aquí conquistar tanto a los audiófilos que empiezan como a los veteranos que esperan fidelidad y versatilidad. Desde IEMs sensibles hasta auriculares de alta impedancia, este DAP ofrece margen para todos, gracias a su modo de súper alta ganancia capaz de respirar como un amplificador de escritorio con 21Vpp en cargas de 300Ω y hasta 950mW en 32Ω.

Modo escritorio: longevidad y versatilidad en un “entry level”

Si hay una función disruptiva en este dispositivo es el modo de escritorio patentado. Al conectarlo a corriente externa, el M21 se alimenta directamente sin drenar la batería, preservando su vida útil. En un mercado donde la obsolescencia suele venir por la degradación de las baterías, este añadido lo convierte en una herramienta práctica para el día a día en casa, pero también una inversión más longeva.

En uso portátil, la autonomía ronda las 15 horas por salida estándar, o unas 12,5 horas en balanceado, con soporte de carga rápida PD de 20W que en apenas hora y media devuelve el reproductor a la acción.

Conectividad y compatibilidad

Un apartado donde el FiiO M21 destaca sobre sus competidores es la oferta de conexiones. Dispone de:

Salidas de auriculares 3.5 mm y 4.4 mm balanceada

Salidas de línea independientes (3.5 mm + 4.4 mm) para altavoces activos o amplificadores externos

Salida SPDIF coaxial de baja fluctuación, comparable a equipos profesionales

Salida de audio USB, que lo transforma en “máquina de streaming” junto a un DAC de escritorio

A ello se suma un stack de conectividad inalámbrica a la altura: Bluetooth LDAC, aptX HD y soporte MQA 8x, lo que abre tanto la vía del streaming como la de la reproducción local.

El factor software: potencia y fluidez

Uno de los puntos débiles históricos en los DAP ha sido el software. Aquí, FiiO refuerza el conjunto con el Snapdragon 680, un SoC que prioriza eficiencia energética y fluidez, montado sobre un sistema Android 13 personalizado que permite instalar aplicaciones de streaming sin fricciones.

Esta elección estratégica lo diferencia de reproductores cerrados y restringidos, ofreciendo más control sobre la experiencia musical.

Valoración y precio

El FiiO M21 llega para romper la barrera entre gama de entrada y gama media-alta, ofreciendo una experiencia sonora propia de dispositivos más caros. Su combinación de diseño cuidado, tecnología audiófila (cuatro DACs, amplificación de dos etapas, componentes HiFi), autonomía sólida y modo escritorio lo colocan como uno de los más completos de su categoría.

¿El punto fuerte? Sin duda, la versatilidad: sirve como reproductor portátil, como fuente de escritorio y como puente hacia DACs externos. ¿La debilidad? Habrá que esperar a comprobar cómo se sitúa en precio frente a rivales de Shanling, Cayin o incluso Astell&Kern, cuyo prestigio sigue marcando retos en el segmento audiófilo.

Lo que está claro es que el mensaje de FiiO es contundente: la alta fidelidad ya no es un lujo, sino un acceso más democrático sin compromisos reales en calidad.

El precio ronda los 360 euros.

En resumen: Lo mejor del FiiO M21

Android 13 con Snapdragon 680, fluidez real en streaming

4 DACs CS43198, sonido detallado y libre de interferencias

Hasta 950 mW de potencia y modo escritorio patentado

Autonomía generosa con carga rápida PD

Conectividad exhaustiva (USB, SPDIF, salidas balanceadas)

Diseño premium en “Titanium Gold” o azul con guiño retro