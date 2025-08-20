El cargador camaleónico que quiere jubilar a todos los demás

Estos meses de verano huelen a maletas abiertas en el salón, a toallas recién dobladas y a ese ritual previo al viaje en el que caben casi tantos “por si acaso” como ilusiones. Ropa ligera, gafas de sol, crema solar... y, cómo no, el cajón de los cargadores. Uno para el móvil, otro para el portátil, el reloj inteligente, la cámara, quizá incluso el lector de libros electrónicos. Y, por si no fuera suficiente, el adaptador para Reino Unido o Estados Unidos. El eterno dilema: ¿cuántos cables soporta una maleta?

La multinacional neerlandesa Telco Accessories Group (TAG) parece haber escuchado ese suspiro colectivo de los viajeros y propone una solución: el GaN-Ultra Travel Charger de 140W (modelo XVC2140). Un nombre largo para un dispositivo pequeño, del tamaño de una palma, que busca colarse en el equipaje y jubilar, de una vez, la maraña de cargadores que acompaña a cada viaje, de ocio o de trabajo .

Un cargador que habla todos los idiomas

El secreto de este adaptador está en su carácter “camaleónico”: es capaz de conectarse a enchufes europeos, británicos o estadounidenses sin necesidad de accesorios externos. Además, sus puertos USB-C y USB-A permiten alimentar desde un smartphone hasta un portátil de alto rendimiento con una velocidad de carga adecuada.

Luis Miguel Manjón, responsable en España de TAG, lo resume en esta afirmación: “El usuario hace ya tiempo que quiere viajar con un solo cargador”. Porque, al fin y al cabo, detrás de la ficha técnica (140W de potencia, cable de 2 metros incluido, resistencia certificada), lo que subyace es una ambición sencilla: que cualquier dispositivo, en cualquier país, pueda recobrar energía sin sobresaltos.

Soluciones

No es un detalle menor que este cargador se base en la tecnología GaN (nitruro de galio), más eficiente y compacta que el silicio tradicional. Eso le permite concentrar tanta potencia en un formato ligero, pensado para sobrevivir al vaivén de maletas y enchufes de hotel.

Aquí es donde el GaN-Ultra deja de ser solo un accesorio para convertirse en compañero de ruta: evita pérdidas de tiempo en aeropuertos buscando enchufes o el miedo a quedarse sin portátil en una reunión urgente.

TAG lleva más de una década especializada en diseñar pequeños aliados tecnológicos para el día a día, y su apuesta es clara: dispositivos duraderos y sostenibles. En el caso del GaN-Ultra, esa filosofía se traduce en materiales resistentes y reciclados, en un intento de aliviar la contaminación asociada al consumo rápido de accesorios electrónicos.

Más que enchufes, tranquilidad

La presentación de este cargador coincide con el lanzamiento de un compañero de viaje perfecto: el Xtorm Go2 Power Bank 15W, con 10.000 mAh de capacidad, clip de mosquetón, lámpara incorporada y hasta un pequeño panel solar. No sustituye al cargador universal, pero aporta la tranquilidad extra de poder cargar un smartphone dos veces sin depender de la red eléctrica.

En conjunto, estos dispositivos cuentan una historia: la de un viajero (placer u obligación, verano o invierno) que ya no quiere pelearse con adaptadores, enchufes ni tiempos de carga. La de un tiempo en el que el móvil no se apaga en el peor momento, ni el portátil se convierte en un lastre.

Valoración

El GaN-Ultra Travel Charger no es un producto llamativo por su estética, ni pretende ser objeto de deseo estilo gadget futurista. Su verdadera hazaña es mucho más sencilla y, quizá por eso, más valiosa: resolver un problema cotidiano con discreción y acierto.

En un momento en el que los aeropuertos rebosan, pensar en una maleta libre de cables y adaptadores suena a pequeña revolución. Una revolución que reduce el peso físico y mental de cada viaje. Porque la tecnología, bien entendida, no se mide en vatios: se mide en libertad. Y así son las buenas ideas.