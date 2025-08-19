Poco lanza el M7 con batería de 7000 mAh y pantalla de 6,9’’

La marca Poco, perteneciente al ecosistema de Xiaomi, ha presentado oficialmente su M7, un dispositivo que refuerza la apuesta de la compañía por el segmento de la gama media. El modelo se distingue por incluir una batería de 7000 mAh con nuevas tecnologías de gestión energética, además de una pantalla FHD+ de 6,9 pulgadas con tasa de refresco adaptable de hasta 144Hz.

Según la compañía, el terminal incorpora una tecnología de batería de silicio-carbono que permite hasta dos días de uso, además de contar con funciones avanzadas de carga, como optimización inteligente y soporte de carga rápida de 33W. El M7 introduce sistemas de protección para mantener el rendimiento en climas extremos y prolongar la vida útil de la batería.

Reducir la fatiga visual

Otro de los apartados destacados es la experiencia audiovisual. El panel, el mayor hasta ahora en la serie M, cuenta con certificación para reducir la fatiga visual, mientras que el sonido incorpora certificación Hi-Res y un aumento de volumen que, según la firma, alcanza hasta el 200%.

En rendimiento, el M7 monta un procesador Snapdragon 685 acompañado del sistema HyperOS 2 de Xiaomi y funciones impulsadas por inteligencia artificial de Google, como el asistente Gemini o el buscador visual Circle to Search. En almacenamiento, ofrece hasta 16GB de RAM virtual y compatibilidad con tarjetas microSD de hasta 2TB.

En el apartado fotográfico, el dispositivo equipa una cámara principal dual de 50MP y una frontal de 8MP, con modos avanzados como Noche Automático y Dynamic Shots. El diseño se comercializará en tres variantes de color (Black, Blue y Silver) y con certificación IP64 frente a polvo y salpicaduras.

Precio

El Poco M7 se venderá en dos configuraciones: 6GB+128GB, con precio de lanzamiento de 129,99 € (169,99 € tras la promoción), y 8GB+256GB, con oferta inicial de 149,99 € (189,99 € una vez finalizada).