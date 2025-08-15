Llega la EagleCam 5 de Magic Eagle, cámara de camuflaje

Una joven marca, Magic Eagle, creada por ingenieros y aficionados al aire libre acaba de anunciar desde Los Ángeles la EagleCam 5, su primera cámara inteligente con conectividad celular y tecnología IA. Diseñada para quienes necesitan vigilancia y datos fiables en tiempo real —desde amantes de la naturaleza y gestores de fauna, hasta propietarios de fincas— la EagleCam 5 abre una nueva puerta en el monitoreo de vida silvestre y seguridad rural.

¿Qué hace diferente a la EagleCam 5?

Conectividad SignalSync 4G sin SIM: La cámara selecciona automáticamente la red más potente disponible, incluso en zonas remotas, sin necesidad de tarjeta SIM y configuración sencilla.

Sensor de 5MP Super-Claro: Aporta fotos y vídeos HD con nitidez y nivel de detalle muy mejorada respecto a sensores de 2MP, mejorando la identificación y el seguimiento de animales.

Reconocimiento de especies por IA: Filtra movimientos irrelevantes (ramas, pequeños animales) y etiqueta sólo la fauna de interés, ahorrando tiempo y almacenamiento.

Sistema anti-robo Inteligente: Combina GPS, detección de movimiento y alertas por geovalla; todo sigue activo aun si la cámara está apagada.

Streaming en Tiempo Real: Permite ver desde la app lo que ocurre en el momento, sin esperas.

Rápida respuesta (0,3 segundos): Reacciona casi instantáneamente ante cualquier movimiento.

Batería de 13,000 mAh con carga solar: Funciona durante meses sin intervención gracias a la batería de alta capacidad y compatibilidad con panel solar.

Se configura como una herramienta inteligente y robusta que aguanta las exigencias reales del entorno natural: durabilidad, bajo consumo, resistente al agua y con calibración personalizada.

Lanzamiento

La EagleCam 5 ya está disponible desde hoy por unos 130 dólares, pero los primeros 5,000 usuarios, como oferta de lanzamiento, podrán conseguirla por 79.99 dólares. El registro y la información se gestionan en la web oficial