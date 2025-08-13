SPC Harmony 2: el móvil sénior evoluciona con más resistencia, mejor pantalla y funciones de seguridad avanzadas
El nuevo modelo mantiene su enfoque en la sencillez y la comunicación segura para personas mayores, incorporando mejoras clave como resistencia al agua IP44, pantalla más grande antirrayaduras, botón SOS y perfil ICE para emergencias
Pilar EnérizPilar Enériz
Periodista
El fabricante de tecnología SPC ha presentado el Harmony 2, la versión avanzada de su gama de teléfonos móviles con tapa dirigida a usuarios sénior. Este modelo combina conectividad 4G, interfaz simplificada y funciones de seguridad, junto a mejoras en resistencia, autonomía y facilidad de uso.
En el apartado físico incorpora una pantalla principal de 2,8 pulgadas y una secundaria exterior de 1,77 pulgadas, ambas fabricadas con cristal de dureza 4 Mohs para resistencia a rayaduras. La certificación IP44 protege frente a salpicaduras y polvo, mientras que su estructura ha superado ensayos de hasta 45 caídas. Su batería ofrece hasta nueve días de autonomía en uso estándar y once horas de conversación, con carga mediante base incluida o conector reversible USB-C.
Seguridad y diseño
En materia de seguridad y asistencia, el dispositivo integra el perfil ICE (“In Case of Emergency”), que almacena datos médicos esenciales accesibles pulsando una tecla dedicada. El botón SOS permite realizar una cadena de llamadas automáticas a hasta cinco contactos pre configurados y enviar un mensaje de emergencia. El sistema Smart Help facilita la configuración a distancia por parte de familiares, eleva automáticamente el volumen tras llamadas no contestadas y envía alertas de inactividad anómala.
Cuenta con teclas XL parlantes, asignación de imágenes a contactos, memorias de marcación directa y un audio de alta potencia (hasta 104 dB) con compatibilidad HAC para audífonos, evitando interferencias y mejorando la claridad de las llamadas.
Precio
El SPC Harmony 2 está disponible en colores negro y blanco, con un precio recomendado de 79,90 €.
