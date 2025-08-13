SPC Harmony 2: el móvil sénior evoluciona con más resistencia, mejor pantalla y funciones de seguridad avanzadas

El nuevo modelo mantiene su enfoque en la sencillez y la comunicación segura para personas mayores, incorporando mejoras clave como resistencia al agua IP44, pantalla más grande antirrayaduras, botón SOS y perfil ICE para emergencias

Harmony, teléfono para mayores.

Harmony, teléfono para mayores.

Barcelona
El fabricante de tecnología SPC ha presentado el Harmony 2, la versión avanzada de su gama de teléfonos móviles con tapa dirigida a usuarios sénior. Este modelo combina conectividad 4G, interfaz simplificada y funciones de seguridad, junto a mejoras en resistencia, autonomía y facilidad de uso.

En el apartado físico incorpora una pantalla principal de 2,8 pulgadas y una secundaria exterior de 1,77 pulgadas, ambas fabricadas con cristal de dureza 4 Mohs para resistencia a rayaduras. La certificación IP44 protege frente a salpicaduras y polvo, mientras que su estructura ha superado ensayos de hasta 45 caídas. Su batería ofrece hasta nueve días de autonomía en uso estándar y once horas de conversación, con carga mediante base incluida o conector reversible USB-C.

Seguridad y diseño

En materia de seguridad y asistencia, el dispositivo integra el perfil ICE (“In Case of Emergency”), que almacena datos médicos esenciales accesibles pulsando una tecla dedicada. El botón SOS permite realizar una cadena de llamadas automáticas a hasta cinco contactos pre configurados y enviar un mensaje de emergencia. El sistema Smart Help facilita la configuración a distancia por parte de familiares, eleva automáticamente el volumen tras llamadas no contestadas y envía alertas de inactividad anómala.

Cuenta con teclas XL parlantes, asignación de imágenes a contactos, memorias de marcación directa y un audio de alta potencia (hasta 104 dB) con compatibilidad HAC para audífonos, evitando interferencias y mejorando la claridad de las llamadas.

Precio

El SPC Harmony 2 está disponible en colores negro y blanco, con un precio recomendado de 79,90 €.

