Samsung anuncia el televisor Micro RGB de 115 pulgadas

Samsung Electronics ha presentado oficialmente su novedoso televisor Micro RGB, el primero en incorporar retroiluminación LED RGB a escala micrométrica en una pantalla de 115 pulgadas. El lanzamiento marca un nuevo estándar en precisión de color, contraste y experiencia inmersiva, dirigido al segmento de televisores ultra premium.

El Micro RGB utiliza tecnología patentada de micro LED RGB de menos de 100 micrómetros, mil veces más pequeños que un milímetro, colocados en un patrón ultrafino. Cada LED —rojo, verde y azul— está controlado individualmente, permitiendo un control de color y contraste muy por encima de las tecnologías convencionales.

Taeyong Son, vicepresidente ejecutivo de Samsung Electronics y director del equipo de I+D de Visual Display, ha destacado: “Micro RGB logra una precisión sin precedentes en el control de los LED RGB de tamaño micrométrico, elevando el listón de la precisión del color y el contraste en las pantallas de consumo. Con este lanzamiento, estamos estableciendo el estándar en el mercado de televisores de gran tamaño y gama alta, y reforzando nuestro compromiso con la innovación en pantallas de última generación”.

Inteligencia

El nuevo televisor equipa el motor Micro RGB AI, que emplea inteligencia artificial para optimizar imagen y sonido. Esta tecnología analiza cada fotograma en tiempo real, ajustando la salida de color para obtener imágenes realistas. La función Micro RGB Color Booster Pro mejora los tonos apagados y resalta los colores, brindando una experiencia visual sobresaliente.

Entre las innovaciones del Micro RGB destaca el Micro RGB Precision Color, que asegura fidelidad y viveza cromática, alcanzando el 100% de cobertura del estándar BT.2020 de la UIT. La pantalla cuenta con la certificación “Micro RGB Precision Color” de la VDE, una importante entidad alemana de certificación tecnológica.

La experiencia se completa con tecnología Glare Free que reduce reflejos incluso en ambientes muy iluminados, y un diseño metálico ultradelgado y minimalista. El televisor integra las últimas funciones de inteligencia artificial con Samsung Vision AI, mejoras en imagen y sonido, y un asistente de voz Bixby más inteligente impulsado por IA generativa. Todo se acompaña de la protección de datos de Samsung Knox y actualizaciones de sistema operativo Tizen garantizadas durante 7 años.

Disponibilidad

El Micro RGB ha debutado en Corea y será lanzado en Estados Unidos, con una expansión global planeada en diversos tamaños para satisfacer diferentes necesidades. En España, el televisor estará disponible a finales de 2025.