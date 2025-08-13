realme Note 70T: batería de 6000 mAh y resistencia reforzada en la gama de entrada

La firma realme ha presentado en Madrid el nuevo Note 70T, un smartphone orientado al segmento de entrada que combina una batería de gran capacidad, un procesador equilibrado y certificaciones de resistencia poco habituales en su rango de precio.

Procesador optimizado y sistema actualizado

En su interior, el chipset Unisoc T7250 —evolución del T615— se fabrica mediante un proceso de 12 nm. Está configurado con dos núcleos Cortex-A75 a 1,8 GHz para ejecutar tareas exigentes y seis núcleos Cortex-A55 a 1,6 GHz enfocados en la eficiencia energética. La GPU Mali-G57 MP1 completa el apartado gráfico, orientada a manejar juegos ligeros y multimedia fluida.

El dispositivo llega con Android 15 y la interfaz realme UI 5.0, ofreciendo soporte nativo para las últimas funciones de seguridad, optimización de batería y multitarea.

Pantalla con tasa de refresco de 90 Hz

El Note 70T equipa un panel LCD de 6,74 pulgadas con resolución HD+ (720p+) y tasa de refresco de 90 Hz, ofreciendo una transición más suave en desplazamientos y animaciones respecto a los habituales 60 Hz en esta gama. Su formato lo sitúa como una opción cómoda para consumo de vídeo, navegación web y redes sociales.

Autonomía y gestión energética

Uno de los puntos clave es su batería de 6000 mAh, con una autonomía estimada de hasta dos días con un uso estándar. La carga rápida de 15 W permite recuperaciones relativamente ágiles para su categoría.

El terminal ha obtenido la calificación de Eficiencia Energética Clase A de la Unión Europea, con un registro oficial de 65 horas y 25 minutos de funcionamiento continuo en pruebas controladas. Además, el fabricante asegura que mantiene más del 80 % de su capacidad original tras 1.000 ciclos de carga.

Resistencia mecánica y ambiental

A diferencia de otros modelos de su rango, el Note 70T incorpora certificación IP54, lo que implica resistencia a polvo y salpicaduras. Adicionalmente, ha superado pruebas conforme al estándar MIL-STD-810H, lo que acredita tolerancia a golpes, vibraciones y temperaturas extremas.

Cámaras para uso cotidiano

En el apartado fotográfico, el equipo monta una cámara principal de 13 MP, capaz de capturar imágenes en condiciones variadas y grabar vídeo 1080p. En el frontal, un sensor de 5 MP cubre funciones de selfies y videollamadas. Un detalle diferenciador es el anillo LED de notificaciones integrado en el módulo trasero, que avisa de alertas sin activar la pantalla.

Configuraciones y precios

El Note 70T se ofrece en colores Obsidian Black y Beach Gold, y en dos variantes de memoria:

4 GB RAM + 128 GB: 109,99 €

4 GB RAM + 256 GB: 119,99 €