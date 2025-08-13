PRODUCTOS SINGULARES
realme Note 70T: batería de 6000 mAh y resistencia reforzada en la gama de entrada
Un dispositivo pensado para usuarios que buscan autonomía, durabilidad y un rendimiento equilibrado sin aumentar el presupuesto
Pilar EnérizPilar Enériz
Periodista
La firma realme ha presentado en Madrid el nuevo Note 70T, un smartphone orientado al segmento de entrada que combina una batería de gran capacidad, un procesador equilibrado y certificaciones de resistencia poco habituales en su rango de precio.
Procesador optimizado y sistema actualizado
En su interior, el chipset Unisoc T7250 —evolución del T615— se fabrica mediante un proceso de 12 nm. Está configurado con dos núcleos Cortex-A75 a 1,8 GHz para ejecutar tareas exigentes y seis núcleos Cortex-A55 a 1,6 GHz enfocados en la eficiencia energética. La GPU Mali-G57 MP1 completa el apartado gráfico, orientada a manejar juegos ligeros y multimedia fluida.
El dispositivo llega con Android 15 y la interfaz realme UI 5.0, ofreciendo soporte nativo para las últimas funciones de seguridad, optimización de batería y multitarea.
Pantalla con tasa de refresco de 90 Hz
El Note 70T equipa un panel LCD de 6,74 pulgadas con resolución HD+ (720p+) y tasa de refresco de 90 Hz, ofreciendo una transición más suave en desplazamientos y animaciones respecto a los habituales 60 Hz en esta gama. Su formato lo sitúa como una opción cómoda para consumo de vídeo, navegación web y redes sociales.
Autonomía y gestión energética
Uno de los puntos clave es su batería de 6000 mAh, con una autonomía estimada de hasta dos días con un uso estándar. La carga rápida de 15 W permite recuperaciones relativamente ágiles para su categoría.
El terminal ha obtenido la calificación de Eficiencia Energética Clase A de la Unión Europea, con un registro oficial de 65 horas y 25 minutos de funcionamiento continuo en pruebas controladas. Además, el fabricante asegura que mantiene más del 80 % de su capacidad original tras 1.000 ciclos de carga.
Resistencia mecánica y ambiental
A diferencia de otros modelos de su rango, el Note 70T incorpora certificación IP54, lo que implica resistencia a polvo y salpicaduras. Adicionalmente, ha superado pruebas conforme al estándar MIL-STD-810H, lo que acredita tolerancia a golpes, vibraciones y temperaturas extremas.
Cámaras para uso cotidiano
En el apartado fotográfico, el equipo monta una cámara principal de 13 MP, capaz de capturar imágenes en condiciones variadas y grabar vídeo 1080p. En el frontal, un sensor de 5 MP cubre funciones de selfies y videollamadas. Un detalle diferenciador es el anillo LED de notificaciones integrado en el módulo trasero, que avisa de alertas sin activar la pantalla.
Configuraciones y precios
El Note 70T se ofrece en colores Obsidian Black y Beach Gold, y en dos variantes de memoria:
4 GB RAM + 128 GB: 109,99 €
4 GB RAM + 256 GB: 119,99 €
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- La historia de Cecilia Sopeña, la ciclista que invoca el derecho al olvido tras triunfar en OnlyFans: 'Yo no necesito validación externa
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar
- Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa
- Tony Bonet, diseñador de Ibiza: 'Vi a la reina con mi vestido y mi cerebro entró en modo Homer Simpson