Redes sociales
Instagram limita los directos: nuevos requisitos
Las condiciones recientes siguen la línea de las ya impuestas por TikTok
El creador de Twitter lanza una 'app' de mensajería encriptada que funciona sin internet
Esta es la razón por la que te pueden multar si utilizas el móvil en una gasolinera
María Rueda
Emitir vídeos en directo a través de Instagram es una de las múltiples funciones con las que cuenta la aplicación desde 2016, cuando también se estrenaron las 'Historias'. La aplicación de Meta, que nació en 2010, ha presentado diferentes cambios a lo largo de los años, pero la posibilidad de transmitir en vivo o poder visualizar a otros usuarios en directo es algo que teníamos totalmente integrado.
Ahora, esto ha cambiado, y los requisitos para poder llevar a cabo un directo irán más allá de tener descargada en tu móvil la red social.
Nuevas condiciones para transmitir en vivo
A partir de ahora, únicamente aquellos usuarios de Instagram que tengan más de mil seguidores podrán realizar retransmisiones en directo. Además, el perfil de estas personas deberá encontrarse en modalidad pública, es decir, abierto a cualquier internauta que desee visitarlo.
Motivos de la decisión
Meta no ha dado explicaciones oficiales sobre la llegada de estas nuevas condiciones para la plataforma. De todas formas, existe la posibilidad de que esta medida responda a limitaciones técnicas, ya que actualmente se da soporte a miles de emisiones con apenas unos pocos espectadores. Además, este tipo de emisiones es el que muchos aprovechan para difundir contenido inapropiado desde cuentas recién creadas.
Sea como fuere, este cambio, que se alinea con los requisitos implementados por TikTok en su plataforma -también impuso un mínimo de 1.000 seguidores para poder emitir en directo-, llega para velar por la seguridad de la comunidad de internautas.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- A las puertas de mis 47 años, me he enamorado
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
- La zona azul de aparcamiento en agosto es gratis en todas estas ciudades del área de Barcelona
- Las trabajadoras que recibirán 3 años extra de cotización: debes cumplir este requisito