Aire acondicionado portátil para interior y exterior

El cambio climático está multiplicando la integración del aire acondicionado en todas las actividades cotidianas. Este verano, con temperaturas que superan los 33°C de manera habitual, las familias tienen la oportunidad de mejorar las condiciones de las aventuras al aire libre con soluciones de climatización portátiles concebidas, también, para acampar.

En Estados Unidos, mercado donde están proliferando este nuevo tipo de productos, y según el informe 2025 Camping & Outdoor Hospitality Report de KOA, 11 millones de hogares comenzaron a acampar en los últimos cinco años, eligiendo en su mayoría los meses más cálidos para sus escapadas. Más de un tercio de los campistas van acompañados de niños y el 22% incluyen a miembros de la familia extendida, lo que incrementa la demanda por equipamiento enfocado al confort.

Las altas temperaturas han impuesto nuevos retos: "Los campistas están dejando atrás los días de ‘sufrir lo que venga’ para priorizar la comodidad, sobre todo si viajan en grupo familiar", señala el informe KOA. "Ahora se espera que la experiencia al aire libre sea cómoda y favorezca el descanso".

Nuevos equipos

El auge de las soluciones de climatización portátil, que desde hace años han estado presentes también en nuestro país con diferentes niveles de éxito y para uso en interiores, amplían sus capacidades con dispositivos como el que lanza ahora Zero Breeze: con apenas 10kg de peso, enfría hasta 5.280 BTU con batería incluida que ofrece hasta 7 horas de autonomía, y modos de funcionamiento adaptados para enfriar rápidamente como para dormir sin ruido excesivo. Este producto, pensado para aquellos que montan su espacio de vacaciones lejos de la red eléctrica, permite integrarlo en tiendas de campaña, remolques y áreas infantiles de caravanas.

La percepción de que el aire acondicionado es un lujo incompatible con la naturaleza está cambiando rápidamente. Hoy, la refrigeración portátil se entiende como una herramienta de accesibilidad, seguridad y bienestar.

Max Ma, fundador de Zero Breeze, destaca la importancia de combinar confort y sostenibilidad: "Que nuestros usuarios disfruten de la naturaleza con comodidad es esencial, pero también lo es el impacto ambiental. Nuestras soluciones son sostenibles e inclusivas para todos".