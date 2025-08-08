Apple
iPhone 17: filtrada la fecha de su presentación
El portal alemán 'iphone-ticker' explica que es probable que la compañía aproveche el próximo lanzamiento para actualizar varias familias de dispositivos simultáneamente
iPhone 17: Todo lo que sabemos del próximo lanzamiento de Apple, colores, modelos y precios
Pedro Sanjuán
La nueva entrega de Apple para los iPhone, el iPhone 17, ya está a la vuelta de la esquina. Varias fuentes cercanas a la compañía con sede en la localidad californiana de Cupertino ya especulaban con el lanzamiento del nuevo iPhone 17 tras el verano, en el mes de septiembre.
Según recoge el portal especializado 'iphone-ticker', Apple habría fijado ya el calendario completo para el lanzamiento de su nueva entrega de iPhone; una filtración que vaticinó el periodista tecnológico Mark Gurman, quien ya había señalado el 9 o 10 de septiembre como fechas probables para este acontecimiento.
El nuevo iPhone llega en septiembre
Las fechas clave para la nueva entrega son el martes 9 de septiembre, cuando se celebrará la presentación oficial del iPhone 17; el viernes 12, para la apertura de reserva; y el viernes 19 de septiembre, con el lanzamiento y, consecuentemente, la llegada del nuevo terminal a las tiendas.
Apple, de esta forma, mantendrá la tradición de lanzar siempre en septiembre sus nuevos productos, como muchos seguidores de la marca ya esperaban.
Además, según explica 'iphone-ticker', más allá del nuevo modelo de 'smartphone', se espera la presentación de otros productos. Entre ellos, las previsiones apuntan a la tercera generación de AirPods Pro y a nuevos modelos de Apple Watch.
El portal alemán explica, a su vez, que es probable que Apple aproveche el evento para actualizar varias familias de dispositivos simultáneamente, aunque probablemente tendremos que esperar hasta 2026 para la nueva generación del HomePod .
El precio estimado en España
En cuanto a precios, un aspecto ligado a la controversia siempre que hablamos de Apple, las filtraciones recientes apuntan a un aumento de 50 dólares en todos los modelos salvo el estándar, que mantendría el precio del iPhone 16. Así, la tendencia general es de incremento de precios, que serían los siguientes:
- iPhone 17: de 845 a 959 euros
- iPhone 17 Air: de 1.000 a 1.099 euros
- iPhone 17 Pro: de 1.100 a 1.219 euros
- iPhone 17 Pro Max: de 1.319 a 1.469 euros
- Pro Max 1TB: más de 2.000 euros
