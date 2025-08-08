ChatGPT 5 llega gratis: las 5 novedades del nuevo modelo de inteligencia artificial de OpenAI

La empresa estadounidense OpenAI ha lanzado este jueves la esperada quinta generación de su modelo de inteligencia artificial (IA) generativa ChatGPT 5, al que presenta como más inteligente y rápido que sus predecesores.

ChatGPT 5 ya está disponible gratis para todos los usuarios de la herramienta de IA, que es utilizada por casi 700 millones de personas cada semana, según datos de OpenAI.

Estas son las cinco principales novedades que incorpora ChatGPT 5:

Control de esfuerzo de razonamiento Los desarrolladores podrán ajustar el “esfuerzo” que el modelo dedica a pensar antes de responder. El nuevo parámetro 'minimal' reduce al máximo el tiempo de espera y el uso de recursos, por lo que OpenAI lo recomienda para consultas rápidas o generación de código simple.

Verbosidad configurable GPT-5 permite determinar la extensión de las respuestas que se piden: desde explicaciones detalladas hasta respuestas ultracompactas. Esto favorece la adaptación a diferentes casos de uso, como análisis complejos o consultas de datos.

Herramientas personalizadas El modelo introduce la posibilidad de trabajar con herramientas personalizadas (custom tools) que aceptan texto libre como entrada y a la vez permiten devolver resultados con formatos estrictos. Esto abre la puerta a integraciones más seguras y precisas en ámbitos como SQL, programación y automatización.

Herramientas permitidas El parámetro 'allowed tools' ofrece a los desarrolladores control preciso sobre qué utilidades puede invocar el modelo en cada interacción, mejorando la seguridad y evitando usos no deseados.

Preámbulos explicativos Antes de llamar a una herramienta, GPT 5 puede generar una breve explicación de por qué lo hace, con lo que el proceso es más transparente y proporciona un mayor control al usuario.

Inteligencia artificial en el trabajo

La implantación de la inteligencia artificial en entornos laborables avanza de manera imparable. Según un estudio del que ha informado EL PERIÓDICO, la informática, la consultoría tecnológica, los seguros y la banca son los sectores cuyas profesiones resultan más beneficiadas con la irrupción de la IA. En cambio, la nueva tecnología pone en riesgo de desaparición a un 10% de los puestos de trabajo.