Nothing colabora con el fotógrafo Jordan Hemingway para el lanzamiento de sus auriculares over-ear

La empresa tecnológica Nothing ha anunciado una colaboración con el fotógrafo y director estadounidense Jordan Hemingway. El creativo, afincado en Londres y reconocido por su trabajo para marcas como Louis Vuitton, Chanel y Gucci, ha sido el encargado de dirigir la nueva campaña de retratos que presenta los primeros auriculares over-ear de la firma, los Headphone (1). Además, Hemingway ha desarrollado un ajuste de cámara personalizable que estará disponible para los usuarios de smartphones Nothing.

Jordan Hemingway, de formación autodidacta, es conocido por su enfoque visual narrativo e innovador, así como por su estrecha colaboración en el lanzamiento de proyectos musicales y visuales con la artista FKA Twigs. Según ha explicado el propio Hemingway, su primera visita a las oficinas de Nothing fue en el pasado y por motivos distintos a la campaña actual: “Incluso entonces, su espíritu innovador y su forma valiente de explorar nuevas ideas me impresionaron. Volver ahora, años después, para construir algo juntos no solo es inspirador, es un verdadero honor.”

Por parte de Nothing, Ryan Latham, senior director of Global Brand & Creative, ha destacado: “Su estética —una mezcla de honestidad, belleza y brutalidad cruda con innovación— nos atrajo desde el principio. Su forma de romper con los códigos tradicionales del mundo de la moda conectaba con cómo queríamos presentar Headphone (1)”. Latham añade que la conexión de Hemingway con la música y la cultura trajo una perspectiva experimental a la campaña, y valora la pasión del fotógrafo tanto por la tecnología como por el proceso creativo.

Como parte de la colaboración, a finales de julio se lanzará “Stretch”, un preset de cámara profesional diseñado por Hemingway. Este permitirá a los usuarios de smartphones Nothing capturar imágenes con el estilo visual característico del fotógrafo, facilitando la obtención de retratos distintivos mediante un simple disparo.

La campaña y los nuevos desarrollos forman parte de la apuesta de Nothing por aunar tecnología y creatividad visual en sus lanzamientos recientes.