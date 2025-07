La Generalitat firma un acuerdo con operadoras para expandir la conectividad de la Catalunya local y facilitar la gestión de incidencias

No dejar a nadie atrás. Esta es la misión de TelcoCat, un protocolo firmado por la Generalitat de Catalunya, las principales operadores de telecomunicaciones y ayuntamientos de todo el territorio catalán para ampliar y mejorar la conectividad del país.

El acuerdo, sellado este jueves, establece un marco para el despliegue de la red pública de fibra óptica y de telefonía móvil. Se prevé que este año supere los 8.000 kilómetros y conecte a un total de 738 municipios catalanes. Con ello, se quiere garantizar la conexión del 100% del territorio.

Además, el pacto también habilitará, a partir de septiembre, un nuevo servicio de atención telefónica en catalán para mejorar la gestión de incidencias y evitar la desconexión de las áreas rurales afectadas por esa problemática.

Sin acceso a Internet la actividad comercial y social se resiente. Prueba de ello son los cortes que afectaron al Pirineo catalán durante las Navidades de 2024, caídas de la conectividad que han llevado al Govern de Salvador Illa a cerrar este acuerdo con una veintena de 'telecos' y entidades tanto del sector como del mundo local.

"Cuando imaginamos un país con cohesión territorial eso significa que debe tener oportunidades de desarrollo económico y servicios públicos. Y, hoy, esto no es posible si no hay una conectividad que no llega al 100% del territorio", ha remarcado el 'conseller' de Presidència, Albert Dalmau.

Operadores y municipios

Los operadores que han suscrito el acuerdo son Telefónica, Vodafone, Orange, Parlem, Connecta Wireless, Gubtec Iguana Telecom, NXTelecom-bivid, Giromax Wireless Solution, XTA, Onivia, Connecta 1876 SLU (Nexia), Cellnex y Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions.

Entre las entidades locales participantes están la Federació de Municipis de Catalunya, la Associació Catalana de Municipis, Micropobles y Localret.

El secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, y el 'conseller' de Presidència, Albert Dalmau. / Generalitat de Catalunya

Agilizar la gestión de incidencias

El acuerdo servirá de puente para agilizar la comunicación entre pueblos y ciudades del país con las 'telecos' que gestionan las redes que les permiten estar conectados. Cuando las incidencias sean de carácter muy crítico, véase caídas masivas o afectación en infraestructuras críticas como hospitales, también intervendrá la Generalitat.

El Ejecutivo catalán ha querido escenificar este pacto de colaboración público-privado desde el Casal Cultural de Monistrol de Montserrat, municipio del Bages situado a la falda de la icónica montaña catalana que también se ha visto afectado por varios incidentes de conectividad. "Quiero dar las gracias por esta iniciativa y por pensar en el territorio", ha celebrado su alcaldesa, Núria Carreras.

Hay otros como Amer, en La Selva, que han sufrido problemas de desconexión similares que se han alargado más de una semana. "Intentábamos hablar con las operadoras, pero al llamarlas te saltaba el contestador automático y te colgaban", lamenta su alcaldesa, Rosa Vila Juanhuix. El corte truncó la actividad del pueblo gerundense. "Era caótico porque las tiendas no podían cobrar, no se podía retirar dinero de los cajeros, muchos no podrían teletrabajar y la gente mayor más vulnerable se quedó colgada en casa. Los vecinos estaban muy enfadados y me llamaban a media noche", cuenta con frustración en declaraciones a El Periódico. "Hemos sufrido mucho". Por eso, ahora celebra la iniciativa del Govern, si bien es cauta: "Necesitamos un interlocutor y alguien debe tomar el toro por los cuernos".

Para mejorar su atención, la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, dirigida por Albert Tort, habilitará a finales del año una plataforma que permitirá seguir todas las incidencias de conectividad de Catalunya en tiempo real. Este servicio, que se conocerá con el nombre InfoConecta, agilizará las comunicaciones entre ayuntamientos, operadoras y la Generalitat.