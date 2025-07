Elon Musk y xAI lanzan Grok 4, "la IA más inteligente del mundo" que es capaz de superar el nivel de doctorado

Elon Musk y los directivos de xAI han lanzado Grok 4, la nueva versión del modelo de lenguaje de la firma estadounidense que se ha presentado como "la IA más inteligente del mundo", ya que es capaz de superar el nivel de doctorado.

El magnate norteamericano ha presentado este jueves su modelo insignia de inteligencia artificial junto con un nuevo plan de suscripción que alcanza los 300 dólares al mes (unos 255 euros), en el que ofrece su versión más avanzada, Grok 4 Heavy.

Así, Musk ha comenzado la presentación, retransmitida por los canales oficiales de xAI, asegurando que Grok 4 es "la IA más inteligente del mundo", ya que es más inteligente que "casi todos los estudiantes de postgrado en todas las disciplinas".

De hecho, el también dueño de X y Tesla ha precisado que incluso supera el nivel de doctorado en cada tema, "sin excepciones". En cambio, Musk ha matizado que Grok 4t odavía no es capaz de inventar nuevas tecnologías, o realizar avances descubriendo teorías en el campo de la física.

"Pero esto es sólo un tema de tiempo, creo que podría descubrir nuevas tecnologías tan pronto como después de este año, y me sorprendería si no lo hubiese hecho el próximo año. Así que espero que Grok descubra nuevas tecnologías no más tarde que el próximo año, y tal vez a finales de este año", ha afirmado Musk.

xAI ha lanzado dos modelos: Grok 4 y Grok 4 Heavy. El último es una versión multiagente de la compañía que ofrece mayor rendimiento, puesto que dispone de varios agentes para trabajar en una solución simultáneamente. Asimismo, es capaz de comparar su trabajo "como un grupo de estudio" con el fin de hallar la mejor respuesta.

Los líderes de xAI que han acompañado a Musk han mostrado diferentes pruebas que han realizado con Grok 4 para demostrar el nivel del modelo. Una de ellas es el conocido Último Examen de la Humanidad, que forma parte de los 'benchmarks' más rigurosos para medir las capacidades de los modelos de lenguaje avanzados, ya que consta de más de 2.500 preguntas sobre temas como matemáticas, ciencias o lingüística.

En concreto, la compañía ha asegurado que Grok 4 Heavy ha logrado una puntuación del 44,4 por ciento cuando contaba con herramientas adicionales (capacidades externas del modelo que los desarrolladores pueden añadirle), mientras que Google Gemini 2.5 Pro obtuvo una puntuación del 26,9 por ciento con la misma configuración.

Musk ha señalado que la mayor debilidad de Grok en la actualidad es que es "parcialmente ciego", dado que su comprensión y generación de imágenes "deben ser mucho mejores". El magnate ha asegurado que se está trabajando en ello y están entrenando el modelo para mejorar este apartado.

El lanzamiento de Grok 4 se ha producido en un momento complicado para la compañía de xAI y Elon Musk, ya que este miércoles dimitió la CEO de X, Linda Yaccarino, después de los numerosos comentarios polémicos que ha publicado el 'chatbot' Grok en la red social.

En la última publicación fuera de lo común que hizo Grok en X, se autoproclamaba "MechaHitler" en referencia a un videojuego de los años noventa. Este comentario se suma a los realizados el pasado fin de semana, en los que emitió comentarios antisemitas.