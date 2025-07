Samsung Galaxy Z Flip7 y Z Fold7: Plegar el futuro, desplegar la inteligencia

Samsung ha presentado en Nueva York sus nuevos Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Fold7, dos dispositivos que reafirman su apuesta para el segmento de los teléfonos plegables con una propuesta centrada en la inteligencia artificial, la portabilidad y la personalización. Estos modelos, junto al más asequible Galaxy Z Flip7 FE, estarán disponibles para reserva desde hoy 9 de julio y llegarán a tiendas el 25 del mismo mes.

Galaxy Z Flip7: Inteligencia de bolsillo con una novedosa FlexWindow

El Galaxy Z Flip7 transforma el concepto de teléfono compacto: cabe en cualquier bolsillo, pero ofrece una potencia propia de la gama alta. Su gran novedad es la FlexWindow de 4,1 pulgadas, la más grande y brillante de la serie, que ahora se extiende de borde a borde y alcanza un brillo de 2.600 nits y 120 Hz de refresco, permitiendo consultar notificaciones, responder mensajes o tomar selfies sin necesidad de abrir el dispositivo.

El Flip7 es el modelo más delgado y ligero de la familia, con 188 gramos y 13,7 mm de grosor plegado, protegido por Gorilla Glass Victus 2 y una bisagra Armor FlexHinge más resistente. Su batería de 4.300 mAh —la mayor vista en un Flip— promete hasta 31 horas de reproducción de vídeo y viene acompañada de un procesador de 3 nm optimizado para IA, así como de la integración de Samsung DeX por primera vez en la línea Flip.

La inteligencia artificial es protagonista: la última versión de One UI 8 y Android 16 permite interactuar con el teléfono por voz, texto o imagen directamente desde la pantalla exterior. Destaca la integración de Gemini Live, que actúa como asistente personal, y nuevas funciones como Now Bar y Now Brief, que ofrecen información contextual y personalización avanzada en tiempo real.

En fotografía, el Flip7 incorpora una cámara principal de 50 MP y ultra gran angular de 12 MP, y una frontal de 10 MP, con mejoras en modo noche, HDR de 10 bits y herramientas de edición impulsadas por IA. Los selfies alcanzan un nuevo nivel gracias a la FlexCam, filtros en tiempo real y el Zoom Slider, todo accesible desde la FlexWindow. La Vista Previa Dual facilitan capturas creativas y colaborativas, mientras que los filtros y asistentes de retrato llevan la personalización al extremo

Galaxy Z Flip7 FE: Plegable para todos

Para democratizar la tecnología plegable, Samsung anuncia el Galaxy Z Flip7 FE, que mantiene la esencia del Flip7 con una pantalla principal de 6,7 pulgadas y FlexCam de 50 MP, pero a un precio más accesible y en acabados minimalistas negro y blanco.

Galaxy Z Fold7: Productividad y creatividad en formato ultrafino

Se trata del plegable tipo libro más delgado y ligero de Samsung, con 215 gramos y 8,9 mm de grosor plegado. Su pantalla exterior Dynamic AMOLED 2X de 6,5 pulgadas y la principal de 8 pulgadas ofrecen una experiencia visual envolvente, con brillo de hasta 2.600 nits y Vision Booster para máxima visibilidad en exteriores.

La apuesta del Fold7 es la eficiencia y la creatividad: su procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, con hasta 16 GB de RAM y opciones de almacenamiento de hasta 1 TB, potencia las funciones de IA, como traducción en tiempo real y edición generativa de fotos y vídeos. La multitarea se eleva con la posibilidad de dividir la pantalla y arrastrar contenido generado por IA entre aplicaciones, mientras que la cámara principal de 200 MP lleva la fotografía móvil a un estándar profesional.

Integra herramientas como Circle to Search y asistentes de dibujo y escritura, todo optimizado para la gran pantalla. La seguridad también evoluciona con la nueva protección Knox (KEEP) y cifrado resistente a ataques cuánticos.

Disponibilidad, colores y servicio premium

Ambos modelos estarán disponibles en nuevos colores: el Flip7 en negro oscuro, azul intenso, rojo coral y verde menta (exclusivo online), y el Fold7 en azul intenso, gris plata, negro oscuro y verde menta. Además, Samsung introduce un servicio de asistencia rápida gratuito para los usuarios de la serie Galaxy Z, con soporte en tienda, online o telefónico, y dispositivos de préstamo en caso de reparación.

La mejora

El diseño ultrafino del Galaxy Z Fold7 redefine la portabilidad con un equilibrio inédito entre tamaño, peso y funcionalidad. Es significativamente más delgado que su predecesor, el Fold6, que tenía 12,1 mm y 5,6 mm respectivamente. Este adelgazamiento lo coloca a la par de los móviles tradicionales más delgados del mercado, como el Galaxy S25 Ultra o el iPhone 16 Pro Max, y lo convierte en uno de los plegables más finos disponibles.

La reducción de grosor no compromete el tamaño de las pantallas: el Fold7 mantiene una pantalla exterior de 6,5 pulgadas y una interior de 8 pulgadas, ambas Dynamic AMOLED 2X, lo que permite disfrutar de una experiencia inmersiva sin sacrificar la comodidad de transporte.

Samsung ha conseguido este avance gracias al uso de materiales como el titanio en la bisagra y la estructura interna, lo que aporta resistencia y durabilidad sin aumentar el volumen. El resultado es un dispositivo que, al plegarse, ofrece la portabilidad y manejabilidad de un smartphone convencional, pero que al desplegarse brinda una pantalla de gran formato en un cuerpo más fino y ligero.