Nothing Phone (3): La revolución luminosa que reescribe la historia del smartphone

Nothing irrumpe en el mercado con su Phone (3) y dinamita la monotonía. Hace apenas unos días, la compañía londinense liderada por Carl Pei presentó su sorprendente flagship: un dispositivo que no solo desafía los límites técnicos, sino que reimagina la relación emocional y lúdica con la tecnología. ¿Puede un móvil ser un lienzo de identidad, un juguete y una herramienta profesional a la vez? Nothing cree que sí, y lo demuestra con un teléfono que es tanto innovación tecnológica como objeto de deseo.

Geometría, transparencia y personalidad

El Phone (3) es un manifiesto visual. Inspirado en la arquitectura contemporánea, su nueva estructura de triple columna y el rediseñado “R-angle” mejoran la ergonomía y aportan ritmo visual. La trasera transparente —marca registrada de Nothing— revela un interior modular y ordenado, mientras que el frontal presume de marcos ultrafinos de 1,87 mm, un 18% más delgados que en el modelo anterior, enmarcando una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas.

Pero la revolución estética llega de la mano de la Glyph Matrix: una micro-pantalla de 489 LEDs en matriz de puntos que sustituye los clásicos destellos por información visual dinámica. Aquí, la luz se convierte en lenguaje y personalidad. Notificaciones personalizadas, iconos pixelados para contactos, widgets como reloj, espejo, cronómetro o juegos como “Spin the Bottle” y “Magic 8 Ball” —algunos co-creados con la comunidad— convierten la parte trasera del móvil en un escenario interactivo y expresivo.

Aspectos de la pantalla

La pantalla AMOLED flexible de 1.5K es la más brillante y nítida jamás vista en Nothing: hasta 4.500 nits de pico en HDR, 1.600 nits a pantalla completa y un ratio cuerpo-pantalla del 92,89%. La experiencia visual es envolvente y cómoda, gracias a la frecuencia adaptativa de 30 a 120 Hz, muestreo táctil de 1.000 Hz y atenuación PWM de 960 Hz para proteger la vista incluso en sesiones maratonianas.

Snapdragon 8s Gen 4 y una batería para el día (y la noche)

El corazón del Phone (3) es el nuevo Snapdragon 8s Gen 4, fabricado en 4 nm, que ofrece un salto del 36% en CPU, 88% en GPU y 60% en tareas de IA respecto al modelo anterior. La multitarea, el gaming y el procesamiento de imagen se sienten instantáneos y fluidos, mientras que la batería de 5.150 mAh —la mayor en la historia de Nothing— garantiza autonomía más allá de la jornada. La carga rápida de 65W (cable) y 15W (inalámbrica) elimina la ansiedad por el enchufe: en menos de una hora, de cero a cien.

Los números impresionan:

36% más potencia de CPU respecto al Phone (2)

88% más rendimiento gráfico

60% más velocidad en tareas de IA

125% más rápido en reconocimiento de imágenes

Cámara: creatividad profesional

La firma apuesta fuerte por la fotografía móvil con un sistema triple de 50 MP: sensor principal de 1/1.3” con OIS, ultra gran angular y teleobjetivo periscópico con zoom óptico 3x. Los tres sensores graban vídeo 4K a 60 fps con estabilización óptica, y los presets desarrollados junto a fotógrafos profesionales permiten lograr resultados cinematográficos sin curva de aprendizaje. El modo nocturno y el procesamiento IA elevan la captura en condiciones difíciles, consolidando al Phone (3) como aliado de creadores y aficionados.

El sistema de cámaras profesional incluye, en concreto:

Sensor principal de 1/1.3” para capturas en baja luz de calidad sobresaliente.

Zoom óptico sin pérdida para acercarse sin sacrificar detalle.

Vídeo 4K a 60 fps en todas las lentes, con estabilización óptica total.

Presets cinematográficos desarrollados junto a fotógrafos profesionales, para conseguir resultados de película sin complicaciones.

Mirar menos la pantalla

La Glyph Matrix no solo es un guiño al diseño retrofuturista, sino una propuesta para reducir la dependencia de la pantalla. Alertas de apps, notificaciones de contactos y progresos en tiempo real aparecen en la trasera, permitiendo estar informado sin caer en el scroll infinito. El botón Glyph, integrado bajo el cristal, da acceso a utilidades y juegos, y pronto permitirá mostrar el nombre o número de quien llama con una simple pulsación larga.

Nothing OS 3.5: minimalismo, widgets e inteligencia

El sistema operativo Nothing OS 3.5 sobre Android 15 es aporta novedades significativas: temas monocromáticos para reducir distracciones, posibilidad de ocultar etiquetas de apps, y una biblioteca de widgets que reinventa la pantalla de inicio y bloqueo. La IA está integrada con sentido: “Essential Search” busca en todo el sistema y responde a preguntas; “Flip to Record” transcribe reuniones solo con girar el móvil; y “Essential Space” organiza notas, ideas y contenido como un segundo cerebro. Todo ello con la promesa de 5 años de actualizaciones mayores y 7 de parches de seguridad.

Precio, disponibilidad y valoración

El Nothing Phone (3) llega en negro o blanco, en versiones de 12 GB + 256 GB (799 €) y 16 GB + 512 GB (899 €), con venta abierta el 15 de julio en nothing.tech y distribuidores. La propuesta es clara: devolver el asombro, la personalidad y el juego a la tecnología cotidiana. ¿Para quién? Para quien aun confía en lo nuevo pues este es sin duda el móvil más creativo y distintivo del año: un dispositivo que no solo se usa, sino que se vive y se disfruta. En un mar de clones, Nothing ha logrado que su Phone (3) sea, literalmente, otra cosa.

La clave: la luz es el lenguaje

La pantalla matricial de luces LED (Glyph Matrix) del Nothing Phone 3 representa una revolución en la comunicación visual de los smartphones por varias razones clave:

Notificaciones visuales inteligentes: La Glyph Matrix, compuesta por 489 micro-LEDs en la parte trasera, permite mostrar notificaciones específicas por aplicación, alertas por contacto e indicadores de progreso en tiempo real, todo sin necesidad de encender la pantalla principal. Esto reduce distracciones y optimiza el acceso a la información importante de un solo vistazo.

Personalización y creatividad: Los usuarios pueden personalizar mensajes, ilustraciones y animaciones que se muestran en la pantalla LED, abriendo nuevas posibilidades de expresión y originalidad que ningún otro fabricante ofrece actualmente.

Interacción directa y lúdica: Incluye herramientas rápidas y minijuegos accesibles desde un sensor táctil en la parte trasera, como reloj digital, cronómetro, indicador de batería, y juegos como "piedra, papel o tijera" o "la botella", lo que añade un componente interactivo y social a la experiencia móvil.

Identificación visual de llamadas y mensajes: Próximamente, la Glyph Matrix permitirá ver el nombre o número del contacto durante una llamada directamente en la parte trasera, facilitando la identificación sin mirar la pantalla frontal.

Redefinición del lenguaje visual: La idea central es que "la luz se convierte en lenguaje", permitiendo una comunicación más intuitiva, directa y visual entre el usuario y su dispositivo, y marcando un antes y un después en la forma de interactuar con un smartphone.