Estas son las 100 mujeres más influyentes del sector tecnológico en Catalunya

Pocas veces se ve al Cibernarium, el centro de formación tecnológica que Barcelona Activa tiene en el 22@, vestido de fiesta. Pero esta ocasión lo merecía. En una sala llena a rebosar, el Instituto Más Mujeres ha presentado este martes la lista con las 100 mujeres referentes del sector tecnológico en Catalunya, una clara reivindicación del talento femenino en un campo científico altamente masculinizado que comprende industrias que van de la inteligencia artificial a la ciberseguridad, de la aeronáutica a la logística o la consultoría empresarial.

"Hoy es un día de reivindicación, de celebración", ha ensalzado la consultora y formadora Laia Arcones, fundadora del Instituto Más Mujeres, un organismo autónomo español adscrito al Ministerio de Igualdad. El acto ha servido para destacar a las mujeres más influyentes del sector TIC, pero también para intercambiar experiencias personales sobre emprendimiento, liderazgo femenino y las dificultades por los sesgos de género que aún imperan en las empresas tecnológicas.

A diferencia de otras listas, la creada por el Instituto Más Mujeres no se clasifica a las profesionales celebradas en posiciones más o menos importantes, sino que las pone en el mismo plano. Aquí puedes consultar la lista completa con todos sus nombres.

Nombres mediáticos

No obstante, entre ellas destacan figuras más habituales y mediáticas como Anna Navarro Descals —conocida profesionalmente como Anna N. Schlegel—, ejecutiva elegida Mujer del Año en Silicon Valley en 2018 y actual diputada de Junts per Catalunya; Meritxell Bautista Quiñones, presidenta ejecutiva de Manix Capital y fundadora de Fibracat; Anna Cejudo, co directora ejecutiva de Founderz y divulgadora; o la periodista Xantall Lavina, directora y productora ejecutiva del programa 'Revolució 4.0' de Catalunya Ràdio.

El objetivo de la lista no es solo celebrar el talento tecnológico femenino en Catalunya, sino reivindicar su importancia en un sector que aún arrastra una importante brecha de género. Y es que, según el Baròmetre de la DonaTIC, solo uno de cada tres profesionales en ese ámbito laboral son mujeres, mientras que solo un 26,4% de ellas ocupan roles de liderazgo.

El Instituto Más Mujeres ha elaborado una lista que ha contado con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y la financiación de Next Generation Catalunya, proveniente de los fondos de la Unión Europea.