Altavoz LG XBOOM Bounce: Un asalto a los sentidos

Hay productos que invitan a repensar el espacio doméstico y el ocio. Otros, directamente, lo enriquecen con una propuesta rotunda. El LG XBOOM Bounce (2025) es de estos últimos: un altavoz portátil, para quienes aman el sonido sin ataduras, la luz, el color y el espectáculo.

Con el XBOOM Bounce, la firma coreana recoge el guante de las tendencias del momento: la música ya no se escucha, se vive; todo evento es susceptible de convertirse en celebración. Este altavoz —heredero de la aclamada familia XBOOM— condensa en un cuerpo compacto el espíritu de la música en directo. La propia marca lo define como “una nueva dimensión portátil del poder de los graves”. Pero ¿es solo marketing?

La respuesta, después de días de prueba real, es un no rotundo. El Bounce no es un simple altavoz Bluetooth, su tecnología Dynamic Bass Optimizer regula automáticamente la intensidad de las frecuencias más graves, logrando un equilibrio nada fácil entre potencia y claridad. No hay distorsión ni saturación, incluso con la electrónica o el reguetón más bronco. Las fiestas improvisadas agradecen, y mucho, el refuerzo extra de los radiadores pasivos laterales, que ponen el énfasis justo en el bombo y el bajo.

Diseño pensado para moverse

Pesa poco más de dos kilos, cabe bajo el brazo y presume de resistencia IP67 al polvo y al agua. Su diseño redondeado, acabado en plástico mate y con detalles de colores vivos (fucsia, azul, lima…), invita a tocarlo, transportarlo, llevarlo al parque o a la playa sin miedo. El asa integrada lo remata: sí, aquí hay vocación nómada y despreocupada.

Pero si el equipo entra primero por los oídos, lo hará enseguida por los ojos. El sistema de luces LED multicolor, sincronizado con la música, convierte la escucha en un pequeño show visual: los colores pulsan, bailan y responden a los graves. Ideal para animar una “home party” sin necesidad de DJ profesional. LG lo ha puesto fácil: desde la app XBOOM se personaliza el espectáculo de luces, y es compatible con Party Link para conectar hasta 100 XBOOMs en red.

Autonomía y conectividad

Uno de los puntos fuertes del Bounce es su promesa de autonomía: hasta 12 horas seguidas de música (según LG), cifra que en pruebas reales se acerca mucho si no abusamos del volumen máximo ni de las luces todo el tiempo. La conectividad Bluetooth 5.3 es rápida, estable y admite emparejamiento con dos móviles a la vez. Además, incluye entrada auxiliar (jack 3,5mm) y carga rápida por USB-C. El altavoz ofrece modo SoundBoost para enfatizar las frecuencias medias, muy útil en podcasts o radio, y la función de karaoke con entrada de micrófono.

Valoración y precio

LG XBOOM Bounce no es solo un altavoz portátil: es un catalizador de momentos, un artefacto diseñado para quienes entienden la música como un rito compartido. Su potencia, autonomía, diseño y espectáculo visual lo convierten en una máquina de socializar —con una cuota justa de hedonismo adolescente—, pero con la solidez de una gran marca detrás. Su precio ronda los 199 euros.