“Un acuerdo limpio”: suspense, humor y un pacto que no es lo que parece

La trama de Un acuerdo limpio arranca un año después de un misterioso hallazgo que vuelve a ser noticia en el Telediario de las 9 de la noche —porque, como bien sabe Lara, nada da más juego que un buen titular en prime time—. Pero aquí no hay detectives con gabardina ni villanos de manual: el suspense se cocina a fuego lento, entre diálogos afilados y situaciones tan cotidianas como absurdas, en las que los personajes se ven obligados a llegar a un “acuerdo limpio”… aunque, como suele ocurrir en la vida real, nada es tan transparente como parece. Un año después del hallazgo, la noticia volvió al Telediario de las 9 de la noche: «La policía sigue sin avanzar en el caso del cadáver encontrado por un vecino en el parque de Montegancedo, en Pozuelo de Alarcón. Apareció, con la cara desfigurada, en las ruinas de uno de los polvorines militares que el Ministerio de la Guerra empezó a construir en la dehesa de Retamares en 1912».

Al terminar el informativo, Willy, periodista freelance que cubría sucesos y tribunales, llamó a su amigo Mauro, vecino de Pozuelo: «Necesito que me eches una mano. Alguna vez me has hablado de ese sitio, de Montegancedo… ¿Me llevas ahí mañana?… Tengo algo más que una corazonada, Mauro. Y si lo que me ronda por la cabeza es atinado, tengo un pelotazo de exclusiva… Mañana te cuento».

Pero Willy no apareció. Y Mauro decidió ir en su busca. Había que viajar a un pasado reciente, a 2017, y adentrarse en un intrincado laberinto lleno de encrucijadas, con portales web, empresas de tecnología, apuestas bursátiles, flores exóticas, redes sociales, criptomonedas y venganzas personales.

Estilo sorprendente

Paco Lara, conocido por sus proyectos y curiosidades en el mundo digital, ha dado el salto a la ficción con su primera novela, “Un acuerdo limpio”, una historia de intriga y suspense que promete enganchar a los lectores más exigentes y, de paso, arrancarles alguna que otra sonrisa cómplice. Utiliza un tono desenfadado para construir una novela en la que el humor y la ironía son tan importantes como el misterio. “Un acuerdo limpio” es tanto un homenaje como una pequeña revolución dentro del suspense, donde el lector nunca sabe si debe reírse o morderse las uñas.

¿El resultado? Una novela que invita a desconfiar de las apariencias, a disfrutar del juego literario y, sobre todo, a preguntarse: ¿quién no ha tenido que llegar alguna vez a un acuerdo (más o menos) limpio?

Esta novela se puede descargar gratuitamente en Apple Libros para iPad, iPhone y Mac, leer en Google Libros y descargar gratis en Google Play.