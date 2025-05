Samsung lanza en nuestro mercado el Galaxy S25 Edge, su dispositivo tope de gama

Samsung anuncia la disponibilidad de Galaxy S25 Edge en Europa a partir de hoy 30 de mayo de 2025. Destaca por sus 5.8 mm de grosor y 163 g de peso, lo que lo convierte en un smartphone altamente compacto pero que conserva la estética icónica de la serie de referencia de la marca. Aporta perfil curvado y marco de titanio reforzados por el cristal Corning Gorilla Glass Ceramic 2 que gestiona una buena protección de la pantalla. Integra capacidad de batería para todo el día y carga rápida.

La pantalla Dynamic AMOLED 2X, ahora con Adaptive Vision Booster, ofrece imágenes impresionantes y multitarea fluida. El dispositivo está disponible en la gama de colores: Titanio Plata, Titanio Azul y Titanio Negro intenso.

David Alonso, vicepresidente y director de Negocio de MX en Samsung Electronics Iberia, ha señalado: “Con el Galaxy S25 Edge, estamos ampliando los límites de lo que puede hacer un smartphone. Este dispositivo muestra nuestro compromiso con la innovación y el diseño centrado en el cliente, y la llegada de experiencias premium verdaderamente revolucionarias para personas de todo el mundo. Galaxy S25 Edge no sólo supone un gran avance para su categoría, sino que también acelera una importante innovación en toda la industria de la telefonía móvil”.

Consciente del contexto

El dispositivo consigue una experiencia de IA móvil más natural y consciente del contexto, gracias a una inteligencia ubicada en casi todos los puntos de contacto con funciones personalizadas y multimodales. Al igual que el resto de la serie Galaxy S25, da IA sin fisuras en todas las aplicaciones y en las tareas diarias. Funciones como Now Brief y Now Bar se integran profundamente en las rutinas y son compatibles con aplicaciones de terceros, para recordatorios inteligentes en los momentos cotidianos.

Los amantes de la fotografía apreciarán el sistema de cámara mejorado: una lente panorámica de 200 MP que ofrece la icónica experiencia de la marca, ahora mejorada con Nightography avanzada para obtener fotos con poca luz más brillantes en más de un 40%, gracias a su resolución ultra alta y su gran tamaño de píxel. Con el mismo ProVisual Engine que Galaxy S25, el S25 Edge ofrece mejoras de nivel profesional, detalles nítidos en texturas como ropa y plantas, y tonos de piel más reales en los retratos.

En este escenario, Galaxy S25 Edge ofrece fotografía de nivel profesional, IA personalizada entre otras buenas prestaciones.

Precios

Galaxy S25 Edge está ya disponible en dos versiones: 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento por 1.259€ y 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento por 1.379€.